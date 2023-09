Météo au Québec: des rafales et du soleil pour samedi

À l’exception de quelques passages nuageux, le soleil réchauffera la majorité de la province avec des températures qui peuvent atteindre les 30 degrés. Des rafales allant jusqu’à 40km/h seront aussi prévues pour certains secteurs.

Pour le Grand Montréal, le temps s’annonce assez ensoleillé avec des rafales au cours de la journée. La température pourra atteindre 30 degrés avec le facteur humidex.

Le secteur de la Gaspésie pourra s’attendre aux mêmes conditions.

Pour la région de Québec, de Baie-Comeau et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une alternance de nuages et de soleil s’installera en matinée. L’après-midi s’annonce plus mouvementé, avec des risques de 30 % d’averses, d’orages et de rafales. Le facteur humidex viendra respectivement augmenter la température à 31, 25 et 28 degrés.

En Estrie et en Beauce, le temps sera ensoleillé en matinée, puis gris en après-midi avec des risques de pluie, de rafales et d’orages. La température atteindra les 27 degrés.

Vers l’Ouest de la province, en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, les rafales, les risques d’orages et de pluie pourraient plutôt se produire au cours de la journée. Le mercure augmentera à 31°C avec l’humidité.

Le secteur de Sept-Îles sera plus frais que la moyenne avec 20°C. Une alternance de nuages et de soleil sera prévue toute la journée, accompagnée de quelques rafales.