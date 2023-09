Nouvelle image, même vision pour le Collège Dina-Bélanger

En changeant de nom pour devenir le Collège Jésus-Marie de Bellechasse, le Collège Dina-Bélanger affirme son appartenance au réseau international des écoles Jésus-Marie présentes dans 28 pays, mais aussi son attachement à la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse depuis 1865 ainsi que son engagement dans la région.

Ce virage apporte plusieurs nouveautés dans le but de consolider le projet éducatif de l’établissement qui compte près de 300 élèves, tout en maintenant certains acquis qui favorisent un équilibre et une bonne hygiène de vie, comme les cours qui se terminent à 12 h 30 chaque vendredi pour que tant les élèves que le personnel puissent amplement profiter de leurs fins de semaine.

Une atmosphère familiale

Bénéficiant d’un environnement empathique, les jeunes qui fréquentent le Collège Jésus-Marie de Bellechasse sont écoutés, compris et respectés par des enseignants investis qui apprennent à bien les connaître pour mieux les appuyer dans leurs chances de réussite. Afin de répondre à leurs besoins évolutifs et outre le cursus habituel, de nouveaux programmes seront disponibles en 2024-2025. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse, c’est plus qu’une école!

Le nouvel ADN

Leadership entrepreneurial reflète parfaitement la philosophie du Collège qui est « S'accomplir personnellement, Réussir collectivement » en offrant à tous les élèves la possibilité d’acquérir des compétences variées pour entreprendre de nombreux projets durant leur formation, mais aussi de « s’entreprendre » en se remettant en question pour analyser leurs succès, mais aussi leurs échecs. Un nouveau pavillon dont le nom officiel sera dévoilé lors d’une soirée d’ouverture le 6 octobre prochain, consistera en un espace créatif consacré aux projets des élèves, qu’ils soient de nature entrepreneuriale, musicale, artistique, communautaire ou autre et un nouveau gazebo face au fleuve Saint-Laurent, servira de classe extérieure et de lieu de rassemblement.

Étude-sport Volleyball

Ce programme qui entrera en fonction dès cette année, vise à développer les habiletés (sportives, relationnelles, émotionnelles), la confiance en soi et la passion du volleyball de l'élève-athlète. Les entraîneurs-enseignants qualifiés préparent notamment des séances variées incluant des entraînements techniques et tactiques de volleyball, de la préparation physique (conditionnement, prévention des blessures), des notions de nutrition sportive et des analyses vidéo. Chaque dernière période de la journée est dédiée à l’étude-sport Volleyball.

Étude-musique

Proposant à l'ensemble des élèves de la 1re à la 5e année du secondaire un enrichissement en musique pendant leur parcours, ce programme donne l’occasion aux jeunes d'exprimer leur talent musical et d’exercer leurs habiletés techniques. Ils apprendront à utiliser des instruments tels que le violon, l'accordéon, le piano, la batterie, la basse, les différentes guitares, de même que les éléments s'y rattachant, dont les microphones et les amplificateurs, sans oublier la voix. Votre enfant vivra des expériences musicales à travers les formations de soliste, petits et grands ensembles. Chaque dernière période de la journée est dédiée à l’étude-musique.

Parcours 2/3

Ce programme est destiné à une clientèle ayant d'importantes difficultés psychosociales ou d’apprentissage. L’enseignement personnalisé permettra d’accompagner l'élève pour compléter le premier cycle du secondaire en 3 ans. Un groupe classe réduit et un enseignant-titulaire formé en adaptation scolaire feront en sorte que les élèves de ce programme étudieront à leur rythme.

L’ouverture sur le monde

Chaque année, des séjours linguistiques et culturels sont organisés dans d’autres pays, comme l’Irlande et l’Argentine, au sein d’une école Jésus-Marie. Lors des voyages de coopération internationale en République dominicaine et en Équateur, les élèves aident les populations locales en construisant des maisons ou des salles de bains pour des familles ou en animant des activités de découverte avec les enfants.

Prenez le pouls du Collège Jésus-Marie de Bellechasse en vous rendant aux portes ouvertes le 24 septembre de 10 h à 14 h.