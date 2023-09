Saga dans Jean-Talon, une question demeure

Après avoir entendu le premier ministre Legault assurer qu’il n’aurait jamais menti sur le troisième lien, cette semaine, il y a toujours lieu de se poser une question cruciale dans la fameuse saga entre la CAQ et le PQ pour l’élection partielle dans Jean-Talon.

Dans quel intérêt, le 21 mai 2022, un gars qui travaillait pour Avocats sans frontières, approché pour devenir candidat caquiste, se serait-il mis à inventer que le gouvernement envisageait de larguer le troisième lien autoroutier?

Après tout, le 21 mai 2022, on n’aurait jamais cru que la CAQ comptait abandonner ce projet. Bien au contraire, le parti et son chef le défendaient bec et ongle.

Stratagème invraisemblable

Si on choisit de croire la version caquiste, c’est pourtant le stratagème plus qu’invraisemblable qu’aurait employé Pascal Paradis, aujourd’hui candidat du PQ dans Jean-Talon.

TVA Nouvelles dévoilait la semaine passée les échanges de courriels entre M. Paradis et un de ses conseillers, le 21 mai 2022. M. Paradis y décrivait alors l’échange qu’il avait eu avec Brigitte Legault, directrice générale de la CAQ, au sujet du troisième lien auquel il s’opposait.

Mme Legault lui recommande d’éviter de faire trop de vagues pendant la campagne, lui dit qu’elle est consciente que le projet actuel ne pourra être réalisé. Il écrit aussi que la DG lui a parlé de l’opposition du maire de Québec et du fédéral envers le projet. «Donc, après les élections j’aurais de la marge pour proposer un projet différent», explique M. Paradis à son conseiller.

Il s’agit d’une preuve circonstancielle, certes, mais elle demeure néanmoins très forte. Quelles sont en effet les chances qu’à ce moment précis, en mai 2022, Pascal Paradis choisisse ainsi de s’embarquer dans une fabulation et écrive à un tiers une conversation inventée?

François Legault a beau prétendre à l’honnêteté, mais dans ce dossier, les apparences militent vraiment contre lui et son équipe.