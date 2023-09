Sophie Nélisse en vedette dans «Aller simple: survivre»: alterner entre Hollywood et le Québec

Bien qu’elle jouisse d’une carrière internationale plus qu’enviable, la comédienne Sophie Nélisse tient à continuer à jouer en français au Québec.

«Si je pouvais chaque année faire un projet aux États-Unis et un projet à Montréal, ce serait mon rêve!» a-t-elle dit à l’Agence QMI.

PHOTO FOURNIE PAR SHOWTIME/CRAVE

La vedette de la série américaine Yellowjackets, diffusée sur Showtime, devait commencer en août à tourner la troisième saison de ce drame d’horreur, mais la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a provoqué l’arrêt des tournages. En accord avec les conditions réclamées par les grévistes, elle profitera des prochaines semaines pour voyager avec sa mère, qui est sa plus fidèle amie et qui la conseille dans ses choix artistiques. La jeune femme de 23 ans entend notamment visiter l’Écosse et l’Irlande.

Mais avant de boucler ses valises, la comédienne fait la promotion de la série Aller simple: survivre, pilotée par le réalisateur Rafaël Ouellet, dans laquelle elle campe Fanny, une jeune mère qui est copropriétaire d’une ferme en mode autarcie avec six amis, tous plus vieux qu’elle. On parle d’écoresponsables, d’écoanxieux et même de survivalistes au sein de la bande.

Aller simple: survivre promet d’être un suspense haletant, selon Sophie Nélisse, dont le personnage n’a pas peur de se salir les mains pour accomplir différents travaux sur la ferme. Quand un incident survient, la conjointe de Sacha Louis (Anglesh Major) fait tout pour protéger son bambin alors que tout le monde tente de s’en sortir.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«C’est moins sous forme de huis clos que la première saison, mais c’est dans le même esprit, c’est un who done it [NDLR qui l’a fait], on suspecte pas mal tous les personnages», a raconté Sophie Nélisse.

«Fanny, sa préoccupation première, c’est la sécurité de son enfant. Elle a un poids de plus que les autres sur ses épaules parce qu’elle doit protéger son enfant. Ça va la pousser à commettre des actions qu’elle regrettera peut-être», a-t-elle ajouté, révélant au passage qu’elle est engagée dans un processus d’acquisition des droits d’un livre avec sa partenaire de Yellowjackets Courtney Eaton. «C’est dans notre plan de coproduire le film ensemble», a-t-elle indiqué, sans vouloir dévoiler le titre du livre.

Deux personnages de la première saison sont de retour dans Aller simple: survivre; coincé à la campagne, Thomas (Jean-Nicolas Verreault), le conjoint de la policière Michaud (Anick Lemay), observe ses voisins d’en face avec suspicion, convaincu qu’un drame se joue devant ses yeux.

La série met aussi en vedette Rosalie Bonenfant, Olivier Gervais-Courchesne, Charles-Aubey Houde, Simon Landry-Désy, Rose-Marie Perreault, Antoine Olivier Pilon et Nahéma Ricci.

OConnor/AFF-USA.com / MEGA

«Tourner avec Nahéma et Rose-Marie, ça a été un des plus beaux moments de mon année. Non seulement elles sont vraiment talentueuses, mais j’ai la chance de dire qu’elles sont devenues mes amies. Ça m’a fait vraiment du bien de tourner au Québec et de retrouver un plateau plus intime, plus personnel­. Sur les petits plateaux québécois, on sent que les gens sont là pour l’amour du métier et de créer», a dit Sophie Nélisse.

Produits par Sphère Média, les six épisodes d’Aller simple: survivre seront diffusés sur Noovo chaque mercredi, à 20 h, à compter du 13 septembre.