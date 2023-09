Spypoint, un excellent partenaire pour la chasse

Une des meilleures façons d’avoir du succès à la chasse au gros gibier demeure sans aucun doute la prospection. Malheureusement, nous ne pouvons pas être en tout temps sur le territoire et surveiller les mouvements des gibiers. À ce chapitre, il existe un partenaire de chasse unique, la compagnie Spypoint.

Il y a 20 ans, lorsque Yan Gagnon a commencé son aventure à Victoriaville, il n’avait qu’un seul but : faire de son entreprise de caméras de chasse la meilleure au monde. Aujourd’hui, Spypoint est devenue la marque de caméras de chasse cellulaires numéro 1 dans le monde. Elle a révolutionné l’industrie de la chasse en rendant la prospection mobile accessible à tous.

Fidèle à ses habitudes, la compagnie arrive en 2023 avec une nouvelle cuvée de caméras encore plus performantes, dont la nouvelle FLEX-S, « son joyau », comme le mentionne Jean-François Boyer, vice-président marketing de la compagnie.

Certes, l’ajout du panneau solaire est un atout important. Il vous permet de consulter photos et vidéos en sachant que vous n’aurez pas à vous déplacer régulièrement pour la vérification des piles. La pile au lithium interne est constamment alimentée par le panneau solaire. Vous pouvez ajouter le support de huit piles AA ou avec la pile au lithium LIT-22, installée également.

Le mode instantané était attendu avec impatience par les chasseurs. Il vous permet de faire des requêtes sur demande à la caméra, y compris des mises à jour de statut et des aperçus de photos et de vidéos. Vous pouvez ainsi demander qu’une photo ou une vidéo soit prise et vous soit envoyée immédiatement via l’application.

Les vidéos et les aperçus de photos sont envoyés en mode standard comme pour les autres caméras. Vous serez donc en contact permanent. L’installation et l’entretien sont simples.

AUTRES CAMÉRAS

Une autre caméra qui connaît une nouvelle vie en 2023 est la plus populaire LM2.

Elle est construite sur la même base que la caméra LINK-MICRO, qui a révolutionné le marché des caméras de chasse, en offrant des photos de 20 MP. On a ajouté une antenne améliorée pour rendre la performance de la caméra meilleure que jamais.

L’utilisation des caméras cellulaires grâce à la série LINK-MICRO de Spypoint a changé la donne. Elle est maintenant offerte dans les différentes caméras qui peuvent fonctionner avec une connexion cellulaire.

Les amateurs de chasse qui ne peuvent compter sur un signal cellulaire régulier ne seront pas en reste. La Force-Pro-S est une caméra polyvalente et robuste qui répondra à leurs besoins. Elle prend des photos de 30 MP et est dotée des réglages vidéo 4K, 2K et 1080p, tout comme la populaire Force-Pro. L’ajout d’un panneau solaire prolonge l’autonomie de l’appareil de façon importante et permet une économie sur l’achat des piles.

Il ne faudrait pas oublier la FLEX G-36, bien appréciée des chasseurs, et qui maintenant peut compter sur une meilleure autonomie de la batterie, sans oublier une connectivité améliorée et une résolution supérieure.

La qualité des photos est maintenant de 36 MP, ce qui porte les photos utilisées par les chasseurs à un niveau supérieur. Les vidéos en 1080p sont également transmis avec une grande qualité via l’application Spypoint. Le déclencheur réactif configure automatiquement les paramètres de la caméra en fonction des conditions exactes au moment de la prise de photo pour offrir chaque fois la meilleure qualité. Cette caméra est dotée de la technologie de capture en continu, ce qui lui permet de prendre des photos et des vidéos même durant les transmissions.

Ces caméras ne représentent qu’une partie de la gamme de Spypoint. La meilleure chose à faire est de vous rendre sur le site spypoint.com où vous allez découvrir tous les modèles en vente et aussi des offres de pièces et de services à ajouter si vous le désirez.

Chose certaine, cette compagnie a vraiment pris le marché des caméras de chasse dans le monde entier. Aujourd’hui, on la retrouve dans tous les magasins de chasse et pêche en Amérique du Nord.