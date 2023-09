Très difficile de savoir combien consomment nos électroménagers

Alors que nos élus prônent la «sobriété énergétique», il n’est pas facile de connaître la consommation des appareils électroménagers, puisque les commerçants affichent très peu les étiquettes ÉnerGuide sur leurs produits.

• À lire aussi: La demande mondiale de pétrole atteint déjà des records, selon l'Agence internationale de l'énergie

• À lire aussi: La révolution énergétique se cacherait dans les fonds océaniques

Ces étiquettes sont pourtant obligatoires pour les appareils les plus courants, comme les réfrigérateurs, les cuisinières, les laveuses, les sécheuses et les lave-vaisselle.

Sylvain Larocque

Le Journal s’est rendu dans sept magasins de Montréal, cette semaine, et a constaté que les étiquettes ÉnerGuide se font rares sur les électroménagers des salles d’exposition.

Étiquettes invisibles

À la succursale Tanguay (anciennement Brault & Martineau) de l’arrondissement d’Anjou, pratiquement aucune étiquette ÉnerGuide n’était affichée sur les appareils. Nous en avons trouvé quelques-unes accrochées aux paniers de certains lave-vaisselle et quelques autres au fond de laveuses, dans le sachet qui contenait également le mode d’emploi.

Constat semblable dans deux magasins Corbeil (Anjou et Plateau Mont-Royal) et à la succursale des Galeries d’Anjou du détaillant The Brick, lequel appartient au géant ontarien Léon.

Les magasins Rona et Meubles RD d’Anjou ont fait un peu meilleure figure, puisque quelques-uns des appareils exposés arboraient l’étiquette.

C’est toutefois l’entrepôt Home Depot de La Petite-Patrie qui était le plus conforme à la réglementation: plus de la moitié des électroménagers accessibles aux clients affichaient des étiquettes ÉnerGuide; celles-ci étaient apposées sur le devant des appareils ou suspendues à l’intérieur avec du ruban adhésif.

Sylvain Larocque

«C’est quand même important pour les consommateurs. S’ils veulent faire des achats plus responsables et, aussi, être minimalement informés sur ce que va coûter un modèle par rapport à un autre», souligne Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada.

L’écologiste déplore que le gouvernement fédéral n’applique pas avec plus de vigilance le programme ÉnerGuide, mis en place en 1978. Il s’étonne aussi que les détaillants ne soient pas tenus d’afficher les données de consommation des appareils vendus en ligne.

«Il faut s’assurer qu’il y ait un respect de la réglementation, qu’il y ait des amendes qui soient imposées et que des gens se fassent taper sur les doigts», martèle-t-il.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal

Ottawa est au courant

Le gouvernement Trudeau est au courant du problème. La dernière enquête qu’il a commandée sur le sujet, en 2019, «a montré qu’environ 61% des appareils affichaient les étiquettes obligatoires, avec une variabilité importante entre les types de produits», a reconnu un porte-parole du ministère des Ressources naturelles, Michael MacDonald.

Dans un courriel envoyé au Journal, Corbeil a reconnu que dans ses magasins, «la plupart du temps, les étiquettes [ÉnerGuide] ne sont pas apparentes au premier regard», puisqu’elles peuvent être placées «dans un tiroir» ou «à l’intérieur du sac technique».

«Cette pratique semble courante dans l’industrie et nous n’avons pas connaissance, jusqu’ici, de plaintes de consommateurs», a poursuivi l’entreprise, propriété du Groupe Amiel.

Or, selon les plus récentes directives fédérales, qui datent de 2021, l’étiquette ÉnerGuide doit être visible «du premier coup d’œil» et ne peut pas se trouver «à l’intérieur de la “trousse d’instructions”» de l’appareil. De plus, il est interdit d’enlever une étiquette avant qu’un électroménager soit livré au client.

«Nos magasins affichent généralement l’étiquette ÉnerGuide à l’intérieur des électroménagers, a précisé Valérie Gonzalo, porte-parole de Rona. Nous veillerons à ce que l’affichage soit désormais à l’extérieur des appareils.»

«Léon et The Brick sont en train de rappeler la politique [à l'égard d'ÉnerGuide] à tous les magasins pour s'assurer que ceux-ci soient conformes», a indiqué l'entreprise

Chaque KWh compte

Sur son site web, Hydro-Québec note que l’efficacité énergétique des électroménagers s’est grandement améliorée au cours des dernières années. Ainsi, la consommation moyenne d’un ensemble de six électroménagers a diminué de 37% de 2000 à 2016.

Malgré tout, face à la pénurie d’électricité appréhendée, le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, veut convaincre les Québécois de sabrer leur consommation, allant jusqu’à leur suggérer de démarrer leur lave-vaisselle en pleine nuit.

«Chaque kilowattheure compte, rappelle M. Bonin. On sait qu’au rythme actuel, on va manquer d’électricité pour faire la décarbonation. On parle du nucléaire, on parle de [nouveaux] barrages, de plein d’alternatives alors que la première chose à faire, c’est de faire de l’efficacité énergétique et ça, ça commence par les choix de consommation.»

En chiffres

Consommation moyenne d’électricité d’un ensemble de six électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, congélateur, laveuse et sécheuse): 2331 KWh/année

Coût moyen par année: 187$ (à 8 cents le KWh)

Source: Hydro-Québec