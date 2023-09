Vendue pour 1 M$ sous le prix espéré

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Une luxueuse résidence construite à proximité de la rivière des Prairies, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, vient d’être vendue pour 5,7 millions de dollars, soit 1,1 M$ sous le prix demandé par les vendeurs.

Ces derniers, un couple formé de Inder Bedi et Vandna Tuknat, avaient affiché leur demeure au prix de 6,8 M$ à l’automne 2021. Finalement, ils ont accepté de la voir s’envoler pour 5 775 000$, une réduction de 1,1 M$ ou 15% sous le prix d’abord envisagé.

Remax



Inder Bedi se présente comme le fondateur de Studio BEDI, une société du monde de la mode œuvrant à partir de matières recyclées et ayant pignon sur rue Saint-Laurent, dans le Mile End, à Montréal. On lui doit aussi la fondation de Matt & Nat, surtout connue pour ses collections de sacs à main.

La résidence de 7976 pi2 (741 m2) compte 21 pièces, dont cinq chambres à coucher, cinq salles de bain et une salle d’eau, un garage de six espaces de stationnement et une piscine creusée; le tout sur un terrain d’un peu plus de 22 400 pi2 (2084 m2) avec vue sur la rivière (mais sans accès).

Remax

Selon les documents consultés, les vendeurs avaient acheté cette propriété du 12457, av. Joseph-Edouard-Samson, en avril 2011, de la fiducie familiale Bertone Libertella pour 650 000$. D’importants travaux de construction ont suivi par la suite, de 2014 à 2017.

Au dernier rôle d’évaluation, cette résidence avait été évaluée à 3,29 M$. En 2023, ses taxes municipales et scolaires s’élèvent à 22 798$. Un droit de mutation de 184 128$, payable à la Ville de Montréal, s’ajoute au prix d’achat pour les acquéreurs.

Extrait tiré de la chronique immobilière hebdomadaire du Journal. Vous avez vent d’une transaction d’intérêt, n’hésitez pas à la communiquer à martin.jolicoeur@quebecormedia.com.