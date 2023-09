Brownsburg-Chatham: un accident de moto fait deux blessés graves

Deux personnes qui se trouvaient sur une moto luttent pour leur vie à la suite d’une collision avec une voiture, en fin d’après-midi à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides.

L’accident s’est produit vers 17 h sur la route 148. Selon les premières informations, la voiture circulait vers l’ouest et aurait effectué un virage à gauche vers une entrée privée lorsqu’elle est entrée en collision avec une moto qui roulait vers l’est.

Les deux personnes qui se trouvaient sur la moto, une femme d’une soixantaine d’années et un septuagénaire, ont été grièvement blessées, a indiqué l’agent Stéphane Tremblay, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

On craint pour leur vie.

Les deux personnes à bord de la voiture n’ont pas été blessées.

La route 148 a été fermée et une enquête a été ouverte afin d’en savoir plus sur les circonstances et les causes de l’accident.