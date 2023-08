L'héritage country d'Émilie Daraîche, la digne fille de son père Paul

Émilie Daraîche est née dans une famille joyeusement musicale. Fille de Paul Daraîche et nièce de la reine de la chanson country Julie Daraîche, l’artiste de 32 ans « voulait chanter ». Le Journal a eu l’idée d’une rencontre père-fille pour parler de musique et souligner la sortie du 2e album d’Émilie, Et alors ?

Est-ce le country ou la musique en général qui est une affaire de famille chez les Daraîche ?

« La musique, oui, mais encore plus le country, explique Paul Daraîche, du haut de ses 76 ans. Mes enfants m’ont suivi dans la musique depuis leur tendre enfance. »

« J’avais un mois quand je suis partie en tournée avec papa, ajoute Émilie. On a tout le temps joué de la musique à la maison. Moi, j’écoutais Céline [Dion : Émilie a même un grand tatouage du visage de la chanteuse sur sa cuisse et l’inscription Céline sur un bras] dans le tapis, je voulais plus aller vers la pop. Mais j’ai trouvé mon petit folk country avec le temps. »

Impossible de faire autre chose que de la musique quand on porte un tel nom de famille, j’imagine ?

« Je rêvais d’être policière, révèle Émilie. Finalement, j’ai suivi la musique. Je voulais chanter. J’ai commencé à 16 ans en duo avec papa pendant ses shows. En 2020, Mario Pelchat – avec qui je travaille depuis 16 ans comme technicienne sur ses spectacles – m’est arrivé avec une idée d’album ; je ne l’ai pas cru. Mais il trouvait que j’avais pris de l’expérience et on a lancé mon premier disque éponyme. Il produit aussi ce nouvel album. J’y livre d’ailleurs ma version de sa chanson, Ailleurs. »

« Mario est l’un des meilleurs producteurs que j’ai connus et certainement le plus intègre », ajoute Paul Daraîche, qui confie avoir en tête un album solo à venir : « toutes des tounes originales écrites par moi ! »

Émilie, de quoi es-tu le plus fière de ce nouvel album ?

« Je vole de mes propres ailes. Le premier était une carte de visite. Pour celui-ci, j’ai décidé d’assumer mes balades et de reprendre des pièces que j’écoute et que j’aime chanter – dont Amène-moi chez vous de Cindy Bédard, Et alors ? d’Adé, et Simple passager de Marcel Martel. Je suis fière d’avoir réussi à faire ce que je voulais, de voir que mes idées étaient bonnes – je voulais un album très acoustique, enregistré comme si c’était un spectacle live. Je l’écoute et je l’aime. Il est plus mature. »

Comment parvient-on à prendre sa place quand notre famille est si connue ?

« En arrivant avec une couleur diffé-rente pour aller chercher des gens qui n’écoutent pas nécessairement du country comme celui de Julie ou de papa. En restant dans le country familial, mais de manière différente : folk qui frôle parfois la pop et avec beaucoup de balades. »

Émilie, qu’est-ce que ton père t’a inculqué ?

« La persévérance. Il travaille encore à 76 ans, il n’arrête jamais. L’amour du public aussi, il a toujours été proche des gens. »

Et Paul, qu’est-ce qu’Émilie vous apprend ?

« Je la trouve travaillante, elle pratique tout le temps, elle est persévérante, je la trouve bonne », répond Paul Daraîche que l’on peut entendre chanter avec sa fille sur la pièce Mon vieux copain (musique de Kenny Rogers).

« On est pareils, lance Émilie. On a le même caractère, on est tannants, on est des couche-tard. On est deux grands émotifs et notre patience est très limitée (rires). »

♦ L’album Et alors ? d’Émilie Daraîche est offert sur toutes les plateformes.

♦ Émilie, Paul et d’autres membres de la famille Daraîche font partie du spectacle Dynastie Country, hommage à Julie Daraîche. Avec Mario Pelchat, Isabelle Boulay, Guylaine Tanguay et Maxime Landry. Première le 14 septembre au Festival western de Saint-Tite, puis au Cabaret du Casino de Montréal le 28 septembre, et au Capitole de Québec le 14 octobre 2023.