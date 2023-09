Festival Burning Man: la police enquête sur une mort au festival

La police de l'État américain du Nevada (Ouest) enquêtait samedi sur une mort survenue pendant le festival alternatif Burning Man dans le désert que de fortes pluies ont transformé en champ de boue.

Les organisateurs avaient dû fermer les portes et les festivaliers ne pouvaient plus samedi ni se rendre jusqu'au Black Rock City, le nom du site installé dans le désert du Nevada, ni, pour ceux qui y étaient déjà, le quitter.

«Une mort est survenue au cours de cet épisode de fortes pluies», a déclaré dans un communiqué le bureau du shérif local sans fournir plus d'information aux médias sur place.

Du fait des fortes précipitations samedi soir, la «playa», immense terrain à ciel ouvert où se tient le rassemblement, a été rendu impraticable.

Les organisateurs ont invité les participants sur place à «conserver eau, vivres et carburant et trouver un abri chaud et sûr».

Les pluies, selon les prévisions météorologiques, devraient être de retour dimanche, dernier jour du festival, alors que les températures dans la nuit de samedi à dimanche devraient descendre autour des 10 degrés, toujours selon le compte des organisateurs.

La majorité des animations prévues ont été suspendues, dont la mise à feu du géant de bois installé au centre de «la playa», qui marque la fin du festival et lui donne son nom.

Le festival avait été confronté l'année dernière à une intense vague de chaleur avec des vents forts qui avaient déjà rendu l'expérience difficile pour les «burners», surnom des festivaliers.

Lancé en 1986 à San Francisco, Burning Man se veut un événement indéfinissable, entre célébration de la contre-culture et retraite spirituelle.

Initialement organisé sur une plage de San Francisco, Burning Man est devenu un festival structuré, avec près de 45 millions de dollars de budget (chiffres 2018) et plus de 75 000 participants lors de la dernière édition, en baisse par rapport à la précédente en 2019.

Il est organisé depuis les années 1990 dans le désert de Black Rock, une zone protégée au nord-ouest du Nevada, que les organisateurs se sont engagés à préserver.