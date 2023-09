La sécheresse d’une rivière révèle des traces de pas de dinosaures datant de 110 millions d’années

La rivière Paluxy, située dans le parc national Dinosaur Valley au Texas, s’est asséchée en raison des températures chaudes et de l’absence de précipitations, révélant des traces de pas de dinosaures datant de 110 millions d’années.

• À lire aussi: «Je pensais que j’allais mourir» : des chasseurs attrapent un alligator de 920 livres

• À lire aussi: Des restes d'un dinosaure découverts pour la première fois au Chili

• À lire aussi: Les dents acérées des T-Rex étaient recouvertes par des lèvres, selon une étude

C’est un groupe de bénévoles qui ont fait la découverte de ces traces de pas géantes qualifiées de «trésor» par un directeur du parc, rapporte CNN.

«C’est excitant de voir quelque chose que personne d’autre n’a vu auparavant, explique Paul Barker. Je pensais que j’avais vu toutes les traces de dinosaures qui existaient, mais au cours des deux dernières années avec les sécheresses que l’on a connues et le travail acharné de nos bénévoles, c’est incroyable.»

Paul Baker/CNN

Les experts du parc ont déterminé que ces traces ont été faites par un Acrocanthosaure, un prédateur bipède carnivore qui pèserait 7 tonnes, ainsi que par un Sauroposéidon, un herbivore géant qui aurait pu mesurer jusqu’à 18 mètres de haut et peser 44 tonnes.

«Il est important de préciser que la sécheresse ne révèle pas magiquement les traces dans un très bon état, précise l’expert Glen Kuban à CNN, lui qui travaille dans le parc depuis plus de 40 ans. Il faut parfois plusieurs semaines pour bien éclaircir les traces.»

Paul Baker/CNN

Cet endroit situé à environ une heure au sud de Dallas est un lieu où plusieurs découvertes liées aux dinosaures sont survenues ces dernières années.

M. Kuban a d’ailleurs organisé l’an dernier le nettoyage et la cartographie de la plus longue piste de traces de dinosaures en Amérique du Nord dans le parc avec plus de 130 traces de pas.