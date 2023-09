Voici un beau roman d'apprentissage sur le début de la vie d’adulte (et c'est signé Sophie Laurin)

En mai 2008, Sara Langlois et Marjorie Morin viennent de terminer leurs études universitaires et se préparent pour un voyage épique à Barcelone pour célébrer cette réussite. Elles mettent de côté les soucis et les histoires d’amour pour vivre un voyage rempli d’aventures. Mais à leur retour à Montréal, de grands changements les attendent. Avec une plume vivante, originale, émouvante et rafraîchissante, Sophie Laurin décrit leur univers dans son nouveau roman, Copilotes.

Au retour de voyage, les filles retrouvent Montréal et leur entourage et l’état des choses. Comme prévu, Sara emménage avec son amoureux Sébastien. Marjorie, de son côté, cherche du travail dans sa spécialité, la scénographie. Le fameux conventum, cinq années après leur graduation au secondaire, viendra brasser des souvenirs et des émotions.

Sophie Laurin est vraiment fière de ce troisième roman.

« Je suis vraiment contente, pour vrai. J’avais le même plaisir qu’en faisant En route vers nowhere. J’apprenais, avec En route vers nowhere, comment écrire un livre », commente-t-elle en entrevue.

« Fausses routes a été écrit pendant la pandémie, pendant des circonstances assez particulières. Cette fois, j’ai pris le temps de le faire. Et j’ai eu du plaisir. J’ai eu le temps de finir mon histoire comme je voulais qu’elle finisse. J’ai eu le temps de bien le travailler et de faire ce que je voulais. »

Photo fournie par les Éditions Hurtubise

Voyage en Europe

Sophie Laurin voulait vraiment faire vivre un beau voyage en Europe à ses deux héroïnes.

« Moi, j’ai vécu ça, à la deuxième année d’université : c’était mon premier voyage en Europe avec des amis. Je prenais l’avion pour la première fois de ma vie. On avait réservé un peu sur internet en ne sachant pas trop ce que ça allait être. J’avais le goût d’explorer ça : quand on ne sait pas trop dans quoi on s’embarque. On part à l’aventure et c’est l’fun ! »

En parallèle, elle voulait explorer le lien d’amitié entre Marjorie et Sara.

« Elles se connaissent depuis le secondaire et se sont tenues pendant le cégep et l’université. C’est un peu comme la fin de quelque chose... et le début d’autre chose. Je trouvais que le voyage c’était une belle symbolique pour représenter ça. Elles vont avoir d’autres souvenirs et quand elles reviennent, c’est un peu le début de leur vraie vie d’adulte. »

Sophie Laurin pouvait aussi mettre en évidence la personnalité de chacune, pendant le voyage et après le retour à Montréal.

«On sent que les filles se posent encore mille et une questions, mais qu’elles sont prêtes à se lancer dans cette nouvelle aventure de la vie après l’université.»

L’autrice note qu’en revenant de voyage, parfois, les choses n’ont pas changé tant que ça. Mais au fond de soi, un cheminement s’est fait.

« Toi, t’as changé. T’es plus du tout à la même place dans ta tête. Deux semaines, ce n’est pas un changement radical, mais tu as vécu plein de choses.»