Le nudisme a changé la vie d’un couple

Une lune de miel sur une plage en Grèce, en 1994, a changé la vie d’un couple britannique qui a décidé de se mettre à nu.

Selon le New York Post, Fiona Discombe, une femme de 54 ans, et son mari, Michael, un homme de 51 ans, ont vu un couple nu sur la plage au soleil avant de décider de les imiter.

«Personne ne regardait, alors nous nous sommes dit: “pourquoi pas?”, a raconté Fiona Discombe. Nous avons donc enlevé nos vêtements et sommes allés dans l’eau, et nous n’avons plus regardé en arrière depuis.»

À leur retour au Royaume-Uni, après leur lune de miel, ils se sont lancés dans des recherches naturistes, tentant de trouver des endroits où pratiquer le naturisme.

Toutefois, après avoir trouvé quelques endroits, les mariés ont jugé que les gens «n’étaient pas aussi gentils» qu’à l’étranger et que plusieurs étaient «prudes».

Ils ont alors abandonné leur ancienne vie pour parcourir l’Europe en camionnette. Ils ont ensuite troqué ce mode de vie pour acquérir un bateau d’un peu plus de 21 mètres de long. Celui-ci accueille des couples adeptes du naturisme.

Puisque Michael enseigne le yoga, les visiteurs peuvent profiter de séances, en plus de repas maison. De son côté, Fiona Discombe travaillait comme masseuse. Elle offre les mêmes services sur le bateau.

«Nous n’avons pas de difficulté à partager le bateau avec les invités, car nous partageons tous généralement les intérêts communs du naturisme», a-t-elle indiqué.

Confiance

En grandissant, Fiona Discombe n’aurait jamais rêvé d’être nue devant d’autres personnes, après avoir été victime d’intimidation à cause de ses courbes.

«Si je n’avais pas pratiqué le naturisme, je serais encore solitaire et timide, a-t-elle dit. J’aurais aimé avoir le même niveau de confiance il y a des années [...]. Vous n’avez pas besoin de vous cacher, et vous ne savez pas ce que sont les gens ni ce qu’ils font parce que vous ne pouvez pas porter de jugement sur leurs vêtements.»