Voici l'histoire d'un ado qui a vécu l'enfer dans une prison pour enfants (racontée par l'écrivain Sorj Chalandon)

Après Le Quatrième mur, Profession du père ou Retour à Killybegs, l’écrivain et journaliste français Sorj Chalandon nous prend aux tripes avec l’histoire d’un ado qui a connu l’enfer.

Belle-Île-en-Mer, la plus grande île de Bretagne, est une destination très prisée. Pour ses plages, ses falaises spectaculaires, ses sentiers de randonnée, ses villages pleins de charme. Mais il n’y a pas si longtemps encore, ce petit coin de paradis accueillait aussi une colonie pénitentiaire pour enfants.

Photo fournie par les Éditions Grasset

« J’ai 25 ans, je travaille à Libération et dans une dépêche de l’Agence France-Presse, j’apprends que le centre d’éducation surveillée de Belle-Île ferme, explique Sorj Chalandon, qu’on a pu joindre vers la mi-août. Je trouve incroyable qu’il ne ferme qu’en 1977. Même si les conditions de vie avaient changé, c’étaient les mêmes murs, le même toit, les mêmes locaux que cet endroit où les enfants avaient tant souffert depuis 1880. Je suis jeune journaliste et je me dis que j’aimerais faire quelque chose sur cette fermeture. Sauf qu’à l’époque, Libération est un petit journal, il n’a que 12 ou 14 pages, et ça sert à quoi d’écrire une brève pour dire que le centre ferme ? Alors je ne le fais pas et je m’en veux. Je m’en veux parce que j’allais souvent en vacances à Belle-Île et chaque fois que j’y retournais, je me promenais autour du centre. En fait, j’avais l’impression d’avoir trahi les enfants. C’est comme si j’avais vécu avec eux ma jeunesse entière, que je faisais partie d’eux, partie de cette jeunesse opprimée, et que là j’avais le moyen de rappeler ce qu’ils avaient été, ce qu’ils avaient enduré, et je ne l’avais pas fait. »

« Quand je suis devenu auteur, j’ai d’abord eu d’autres choses à régler, poursuit Sorj Chalandon. Mon père, ma mère, la famille, la traîtrise, l’Irlande, la guerre, le cancer. Puis je me suis dit que le moment était venu de retourner à Belle-Île pour enfin rendre hommage à ces enfants dont je me suis senti toute mon enfance extrêmement proche. Voilà l’histoire du livre. »

Le prix d’un enfant

Dans L’Enragé, on découvrira ainsi les terribles conditions de vie des gamins enfermés à Belle-Île au début du siècle dernier. Le froid, la faim, les coups, les agressions sexuelles, le cachot, les mauvais traitements, la crasse. Le pire, c’est que la plupart d’entre eux n’avaient rien commis de grave pour mériter tout ça. Le simple fait d’être orphelin suffisait.

Jules Bonneau, dit La Teigne, y a été envoyé en 1927 parce que ni son père ni son grand-père ne veulent de lui. Et depuis, il ne rêve que d’une chose : trouver le moyen de fuir cet enfer. Ce que personne n’a encore jamais réussi à faire... jusqu’à la nuit du 27 au 28 août 1934.

Ce soir-là, une émeute va éclater dans le réfectoire et 56 colons en profiteront pour s’échapper. L’odieux, l’inconcevable survient juste après : chaque garçon capturé rapportant 20 francs, les habitants de l’île ont pris part à une immense chasse aux enfants. Même les touristes y ont participé de bon cœur et dès l’aube, tous les jeunes fuyards étaient repris. Tous, sauf un.

« Un des enfants a effectivement disparu, confirme Sorj Chalandon. On ne l’a jamais retrouvé, jamais. J’ai donc eu la possibilité de donner vie à cet enfant, de l’appeler Jules Bonneau, de lui donner une histoire et de l’incarner moi-même. Pour moi, c’est quelque chose qui est très important, je ne peux pas écrire un personnage sans être ce personnage. Je suis obligé d’offrir à Jules ce que je suis : ma colère, mon désarroi, ma façon de vivre, ma façon de me défendre, mes peurs. Je n’aurais pas pu écrire L’Enragé si je n’avais pas été moi-même élevé dans un lieu qui m’a donné la rage. La rage de vivre. »

Tomber les épines

Le résultat est bouleversant. Bouleversant et révoltant, parce qu’il est difficile d’imaginer qu’un tel endroit ait pu exister et qu’une telle chasse ait pu avoir lieu.

« Il y a la colonie, il y a l’évasion, il y a la chasse, mais il y a aussi l’éclosion d’un petit bouton de rose tout vilain avec des épines immenses qui va devenir une magnifique fleur, ajoute Sorj Chalandon. Et c’est ça que j’avais envie d’écrire. On va suivre la transformation d’un être, la métamorphose de La Teigne en Jules. Jules, c’est quelqu’un qui veut survivre. Il est exactement comme moi. Quand j’étais enfant, j’étais bègue et comme je n’avais pas le pouvoir des mots, il n’y avait que mes poings qui pouvaient répondre à la moquerie. C’est épouvantable, c’est la défaite de l’intelligence, mais je n’avais pas d’autre choix. C’est ce que je voulais donner à Jules. C’est un môme qui n’a pas d’autre choix mais qui, à un moment, va comprendre que l’amitié existe, que la fraternité existe, qu’on peut faire confiance à des adultes comme je l’ai fait, moi. »