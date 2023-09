Les ventes de garage plus populaires en raison du coût de la vie?

Dans plusieurs municipalités du Québec, les dernières semaines de l’été représentent les dernières opportunités d’organiser des ventes de garage, qui seraient plus populaires cette année en raison de la hausse du coût de la vie selon un expert.

C’est du moins ce qu’affirme le planificateur financier Jean-Sébastien Jutras, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Il y a beaucoup de ventes de garage, mais il y a aussi beaucoup de gens dans les ventes de garage, dit-il. Les gens vont chercher certains articles à prix rabais. On voit une hausse de la popularité et ça s’explique principalement avec la hausse du coût de la vie.»

Il s’agit également d’une opportunité pour ceux qui en organisent de faire un peu d’argent avec des biens qui ne servent plus.

Leurs articles non vendus finissent souvent sur des plateformes en ligne comme Marketplace, qui sont également de plus en plus populaires.

«Ça a toujours été populaire ces applications-là, mais là on va les utiliser beaucoup pour sauver des coûts, affirme M. Jutras. Il y a beaucoup de choses qui vont se vendre à l’intérieur de ces plateformes-là à des coûts plus faibles, alors que ce sont encore de très bons articles même si c’est du seconde main.»

«Ces plateformes-là sont en quelque sorte l’alternative de la vente de garage», ajoute-t-il.

