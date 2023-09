Météo au Québec: du temps chaud et humide pour dimanche

Avant la canicule qui débutera en début de semaine, la dernière journée du weekend s’annonce tout de même chaude et humide, avec des températures ressenties qui dépassent les 35 degrés pour certains secteurs.

La température atteindra ce chiffre chez les Montréalais, avec un ciel généralement ensoleillé, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Le soleil sera aussi au rendez-vous toute la journée en Abitibi-Témiscamingue. Quelques rafales seront prévues pour la région, avec une température qui augmentera à 36°C avec le facteur humidex.

La canicule arrivera en avance en Outaouais, où un avertissement de chaleur a été émis par Environnement Canada; le mercure pourrait atteindre les 37 degrés ressentis. Quelques nuages s’ajouteront au ciel pour créer une alternance avec le soleil.

Cette alternance sera installée tout au long de la journée pour l’Estrie, la Beauce et la Côte-Nord ainsi que pour le secteur de la Gaspésie. Le temps sera plus frais au nord avec une température qui tourne autour des 28 degrés, alors qu’elle augmentera à 30°C et 32°C pour l’est de la province.

La région de Québec recevra les mêmes conditions, avec une température légèrement plus élevée à 33 degrés avec l’humidité.

Le temps sera plus gris en matinée pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais un dégagement laissera place au soleil en après-midi. La température tournera autour des 32 degrés ressentis.