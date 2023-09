Un conducteur de 18 ans perd la vie au Centre-du-Québec

Un conducteur de 18 ans a perdu la vie après une sortie de route, samedi soir, à Saint-Wenceslas, au Centre-du-Québec.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), la collision est survenue vers 23 h 30 dans le 6e rang. Il y avait deux personnes à bord du véhicule.

«Selon les premières informations, un véhicule qui circulait en direction est a fait une sortie de route, a dit la porte-parole de la SQ, Ève Brochu-Joubert. Le conducteur, un homme de 18 ans, a été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté.»

Le passager a été transporté au centre hospitalier pour des blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger», a-t-elle ajouté.

Un enquêteur en enquête collision a étudié la scène pour déterminer les causes et les circonstances de la sortie de route. La cause de l’accident est toujours inconnue. L’enquête se poursuit.