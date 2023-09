Un nouveau livre qui fera dire «Miamski!» à toute la famille!

Le dada de Madame Labriski, alias Mériane Labrie, tout le monde le connaît : les dattes ! Et elle n’a pas fini de nous étonner avec ses recettes savoureuses et surprenantes avec son ingrédient fétiche. La preuve : son tout nouveau livre de cuisine pour les enfants. Mais attention, les fans finis de Madame Labriski ne résisteront pas à y plonger, car cette fois, aucune recette de muffins ! Il y a même deux sections qu’on lui demandait depuis longtemps : repas santé et desserts !

Des recettes pour se régaler de santé !

« Mon rêve serait que mon livre soit le premier livre de recettes des enfants et que lorsqu’ils auront 30 ans, ils l’auront encore ! » lance Mériane Labrie avec une étincelle dans la voix. Son pari risque d’être relevé, car le livre allie un côté ludique à un contenu pratico-pratique simple qui plaira autant aux petits qu’aux adultes.

Le livre, graphiquement intéressant avec de multiples capsules d’information et des photos rigolotes, comporte des introductions intéressantes et saupoudrées d’humour pour chaque recette ainsi que des explications claires pour réaliser des plats pour faire le plein de vitalité. Le ton est pimpant, complice et décomplexé, jamais moralisateur ou insistant.

On comprend que Mériane Labrie a le don de s’adresser aux jeunes, elle qui a aussi publié deux romans jeunesse. Même que certaines recettes renvoient à des personnages de ses romans, comme les « crottes de singe », qui sont ce qui énergise Mini Labriski dans le roman Sucrabolique. Ces clins d’œil raviront les jeunes lecteurs qui auront le goût de découvrir ces aventures, dont le troisième tome – CoeuroVentre ! – sort également cet automne.

Bien sûr, on sent la volonté de transmission de bonnes habitudes alimentaires sans jamais forcer la note. On explique les différences, tableau à l’appui, entre le sucre, la cassonade et les dattes. Et on mise sur les bienfaits en accolant, par exemple, la légende « top pour ta super machine » pour encourager les jeunes à prendre de bonnes habitudes alimentaires et à acquérir de la confiance en eux. C’est que dans ses romans comme dans ce livre de recettes, Madame Labriski propose un peu de croissance personnelle pour enfants en leur racontant, à partir de ses expériences, la force de croire en soi et l’importance d’avoir une imagination extra-top-puissante. « Il faut avoir confiance en son potentiel, prendre soin de soi, s’écouter, avancer, respecter qui on est et faire des efforts. Ensuite, tout est possible ! Même chose avec la cuisine. C’est un véritable laboratoire d’expériences. On essaie. On est créatifs et on se lance », explique-t-elle dans une envolée.

Confiance

Avec ce livre, les enfants apprendront donc bien plus qu’à cuisiner dans le plaisir et la joie – notamment en bricolant avec les biscuits pâte à modeler –, mais ils découvriront le pouvoir de croire en eux. Ça aussi, dans un sens, ça se cuisine ! Pour un petit coup de pouce, on peut proposer aux enfants de bricoler les lunettes Imagination-extra-top-puissante de Mini Labriski en découpant le modèle à la fin du livre. Mais, devant leur première recette, la sensation de fierté ressentie fera assurément gonfler leur confiance en eux ! Et ça, c’est vraiment « fan-datte-stique » !

Madame Labriski mijote d’autres projets, dont la sortie du roman CoeuroVentre !, le troisième de la série Mini Labriski, de nouveaux produits Madame Labriski en épicerie (dont des sauces BBQ sans sucre et très riches en fibres, un mélange sec à biscuits végan, des dattes en poudre et d’autres produits mettant en vedette les dattes, bien sûr !).

LES TOP POUVOIRS DES DATTES

Cuisiner avec les dattes, c’est dire bye bye aux sucres raffinés. On mise sur un fruit réel et c’est non négociable côté santé. On peut utiliser d’autres fruits séchés comme les abricots, les figues ou pruneaux, mais les recettes risquent de goûter le fruit choisi. Ce n’est pas le cas avec les dattes ! Leur goût est neutre, c’est-à-dire qu’on ne les goûte pas, que ce soit dans une recette de boulettes au porc ou dans un smoothie. Les dattes sont un excellent carburant, car elles sont riches en fibres. Résultat ? Plus d’énergie, plus longtemps et de façon constante ! Comparaison rapide :

une tasse de purée de dattes = 120 g de glucides, 102 g de sucres, 12 g de fibres, 460 calories

une tasse de sucre = 211 g de glucides, 226 g de sucres, 0 g de fibres, 884 calories

Boulettes OH LÀ-LÀ LA LIME

(Boulettes de viande à la sauce aigre-douce)

Si tu as le goût de préparer une partie du souper, voici la recette parfaite. Tout le monde te demandera ton secret. Elles sont à quoi, ces boulettes ? À la lime ? Oh là là.

Niveau de difficulté : Moyen

Sans œufs | Sans gluten | Sans produits laitiers | Sans noix ni arachides

Photo fournie par Audrey McMahon

25 à 30 boulettes (4 portions) - Préparation : 25 minutes

Four : 180 °C (350 °F) - Cuisson : 40 minutes

INGRÉDIENTS

Boulettes

Porc haché (ou bœuf ou veau) 454 g – 1 lb

Céréales Rice Krispies 32 g – 1 tasse

Épices à steak 10 ml – 2 c. à thé

Sel - 1 pincée

Sauce aigre-douce

Purée de dattes 200 g – 2/3 tasse

Vinaigre de vin blanc 83 g – 1/3 tasse

Eau 83 g – 1/3 tasse

Zeste et jus de lime - 1 moyenne

COMMENT FAIRE

Préchauffe le four à 180 °C (350 °F).

Dans un bol, mélange bien tous les ingrédients de la section noire.

Avec tes mains (bien propres), façonne de 25 à 30 boulettes d’environ 2,5 cm (1 po) de diamètre.

Dépose les boulettes dans un plat rectangulaire allant au four, en prenant soin de les espacer.

Dans un autre bol, dépose tous les ingrédients de la section grise et mélange-les bien.

Verse la sauce sur les boulettes.

Fais cuire le tout au four 40 minutes.

Miamski !

BROUILLÉ CHIC-ET-LOUSSE à l’italienne

(Du tofu ou ta viande hachée préférée – ou un mélange des deux – délicieusement préparés !)

C’est facile à faire et tout le monde aime ça. C’est un lunch idéal ou un souper parfait. Sur des pâtes ou accompagnée de légumes, cette recette fera sensation. Presque trop facile pour être bonne comme ça.

Niveau de difficulté : Moyen

Tu peux demander l’aide d’un adulte

Sans œufs | Sans gluten | Sans produits laitiers | Sans noix ni arachides

Photo fournie par Audrey McMahon

Portions : 4 - Préparation : 20 minutes

Cuisinière : Feu moyen - Cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

Huile végétale (canola, olive ou tournesol) 15 ml – 1 c. à soupe

Oignon, coupé en dés 1

Ail, haché 15 ml – 1 c. à soupe

Tofu émietté et/ou viande hachée, 454 g en tout – 1 lb en tout

Purée de dattes 40 g – 2 c. à soupe

Sauce tomate assaisonnée (ou non) 1 boîte de 398 ml

Poudre d’oignon ou d’ail 1,25 ml – 1/4 c. à thé

Chili broyé 1,25 ml – 1/4 c. à thé

Sel et poivre au goût

COMMENT FAIRE

Verse l’huile de la section noire dans une casserole et fais-la chauffer à feu moyen.

dans une casserole et fais-la chauffer à feu moyen. Ajoute les dés d’oignon et l’ail et fais-les revenir pendant 5 minutes en remuant.

Ajoute ta protéine de la section grise (tofu émietté et/ou viande hachée) et fais-la cuire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit colorée. Assure-toi de bien défaire ta protéine avec une fourchette pour que tout soit « lousse ».

(tofu émietté et/ou viande hachée) et fais-la cuire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit colorée. Assure-toi de bien défaire ta protéine avec une fourchette pour que tout soit « lousse ». Dépose tous les ingrédients de la section orange , sauf le sel et le poivre, et mélange bien.

, sauf le sel et le poivre, et mélange bien. Réduis le feu et laisse mijoter à faible intensité de 15 à 20 minutes.

Goûte et ajuste l’assaisonnement en ajoutant du sel et du poivre.

Succulent et très chic sur des pâtes. (Mes enfants adorent cette recette !)

FUDGE FA-FA au congélo

(Friandise trop bonne pour être si facile à faire !)

Qui a dit qu’on devait se casser le coco pour faire des collations énergisantes qui goûtent le ciel ? Cette recette a été inventée pour qu’on puisse se régaler sans cesse. Du fudge facile à faire, c’est la joie !

Niveau de difficulté : FAfA

Sans œufs | Sans gluten | Sans produits laitiers | Sans noix ni arachides

Photo fournie par Audrey McMahon

Portions : 24 bouchées - Préparation : 25 minutes

Congélation : 1 heure

INGRÉDIENTS

Purée de dattes 150 g – 1/2 tasse

Wowbutter (ou beurre d’arachide naturel) 150 g – 1/2 tasse

Cacao 25 g – 1/4 tasse

Croquant (facultatif)

Pépites de chocolat noir 25 g – 2 c. à soupe

ou

Graines de tournesol (ou arachides) 15 g – 2 c. à soupe

ou

Céréales Rice Krispies 4 g – 2 c. à soupe

Déco (facultatif)

Confettis à gâteau

COMMENT FAIRE

Dans un bol, dépose tous les ingrédients de la section noire . Si tu veux du fudge croustillant, ajoute le croquant de ton choix de la section grise .

. Si tu veux du fudge croustillant, ajoute le croquant de ton choix de la section . Mélange bien tous les ingrédients.

Avec tes mains (bien propres), façonne 24 boules.

Si ça t’amuse, roule-les dans des confettis à gâteau.

Dépose tes boules de fudge dans un contenant et envoie-le au congélateur pendant 1 heure.

Sors tes boules du congélo juste avant de les servir.

Quel régal !

Mi-cuit VOLCAN CHOCODÉLICIEUX

(Gâteau mi-cuit)

Tu aimes l’aventure ? Ça tombe bien. Ce dessert fondant, digne des grands restaurants, saura régaler ta famille. Chaud, coulant et savoureux. Que demander de plus ?

Niveau de difficulté : Moyen

Tu peux demander l’aide d’un adulte

Sans gluten | Sans produits laitiers | Sans noix ni arachides

Photo fournie par Audrey McMahon

Portions : 6 - Préparation : 15 minutes

Four : 180 °C (350 °F) - Cuisson : 8 minutes

INGRÉDIENTS

Purée de dattes 200 g – 2/3 tasse

Œufs 100 g – 2

Huile végétale (canola, tournesol ou cameline) 30 ml – 2 c. à soupe

Cacao 25 g – 1/4 tasse

Farine sans gluten (ou de blé entier) 30 g – 1/4 tasse

Pépites de chocolat noir 100 g – 1/2 tasse

COMMENT FAIRE

Préchauffe le four à 180 °C (350 °F).

Enduis 6 cavités d’un moule à muffins (ou 6 ramequins) d’un léger corps gras, sinon tout va coller.

Dans un bol, mélange tous les ingrédients de la section noire .

. Répartis la préparation dans les cavités du moule ou les ramequins.

Fais cuire au four environ 8 minutes.

Laisse reposer 5 minutes sur le comptoir.

Mets des mitaines de four et renverse le moule dans une assiette.

À l’aide d’une spatule, dépose un Volcan par assiette.

Le centre du gâteau sera coulant... comme de la lave au chocolat !

Pouding LA BOMBA ROSA

(Le pouding au goût de la célèbre galette Bomba rosa : framboises, noix de coco et pépites de chocolat)

Le dessert qui fera de toi la bombe des desserts de ta famille. Tout le monde te dira que c’est bon et tu gagneras de la confiance en toi. C’est fou, tout le pouvoir d’un bon dessert ! À toi l’honneur !

Niveau de difficulté : Moyen

Tu peux demander l’aide d’un adulte

Sans produits laitiers | Sans noix ni arachides

Photo fournie par Audrey McMahon

Portions :12 - Préparation : 20 minutes

Four : 180 °C (350 °F) - Cuisson : 45 minutes

INGRÉDIENTS

Garniture

Purée de dattes 150 g – 1/2 tasse

Framboises congelées ou fraîches 500 g environ – 3 ou 4 tasses (au goût)

Pâte

Purée de dattes 150 g – 1/2 tasse

Œuf 50 g – 1

Boisson végétale (ou lait) 175 g – 3/4 tasse

Extrait de vanille 15 ml – 1 c. à soupe

Poudre à pâte 15 ml – 1 c. à soupe

Sel 1 pincée

Flocons d’avoine à cuisson rapide 45 g – 1/2 tasse

Farine de blé entier (ou blanche ou sans gluten) 120 g – 1 tasse

Pépites de chocolat noir 65 g – 1/3 tasse

Noix de coco râpée sans sucre ajouté 25 g – 1/4 tasse

Déco (facultatif)

Framboises, noix de coco râpée et pépites de chocolat noir

COMMENT FAIRE

Préchauffe le four à 180 °C (350 °F).

Dans un bol, mélange les ingrédients de la section noire.

Verse la préparation de framboises dans un moule carré de 20 cm.

Dans le même bol, dépose tous les ingrédients de la section grise et mélange bien.

Verse la pâte sur les framboises et étends-la bien.

Si tu le souhaites, décore le tout de framboises, de noix de coco et de pépites de chocolat.

Fais cuire au four 45 minutes.

Attention ! L’odeur sera fan-datte-stique !

Laisse refroidir légèrement et déguste.