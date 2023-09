Voici 10 histoires captivantes à suivre cette saison dans la NFL

L’interminable attente achève pour les mordus de la NFL. C’est le botté d’envoi de la saison jeudi soir à l’occasion du premier duel, entre les Lions et les Chiefs. Dans cinq mois, les prochains champions seront couronnés, le 11 février prochain à Las Vegas. En attendant, on met les ailes de poulet sur le grill, on sort un breuvage frais et on se plonge dans l’ambiance football avec 10 histoires à suivre cet automne.

1. Un autre A-Rod dans la Grosse Pomme

Getty Images via AFP

À une époque pas si lointaine, Alex Rodriguez faisait vibrer New York avec les Yankees. Cette fois, un autre A-Rod tentera d’en faire autant avec les Jets. Aaron Rodgers semble empreint d’un enthousiasme renouvelé avec sa nouvelle flamme, lui qui a été en conflit avec la direction des Packers dans les dernières années, avant d’être échangé. Sa mission? Ramener les Jets en séries éliminatoires, eux qui ont été écartés de la danse lors des 12 dernières saisons. Pas moins de neuf matchs les opposent à des équipes qui étaient des éliminatoires la saison dernière. Bonne chance!

2. Un trio de Québécois

Getty Images via AFP

Les Québécois ne sont plus nombreux dans la NFL cette saison, mais heureusement, il y a du sang neuf. Avec les Falcons, le joueur de ligne offensive de Victoriaville Matthew Bergeron s’est non seulement taillé une place sur l’alignement régulier, mais il a suffisamment impressionné pour obtenir le poste de garde à gauche partant. Ce sera une transition pour lui, après quatre saisons comme bloqueur à Syracuse. Sidy Sow a lui aussi fait sa place, avec les Patriots. Même s’il ne sera pas partant, il a fait bonne impression au poste de bloqueur. Il ne faut pas oublier le demi de coin des Commanders, Benjamin St-Juste, qui verra beaucoup d’action. Antony Auclair et Laurent Duvernay-Tardif ne ferment pas la porte si le téléphone sonne, mais sont pour l’instant en attente.

3. Le retour de Damar Hamlin

Getty Images via AFP

À la fin de la dernière campagne, les amateurs de football ont eu la frousse quand le maraudeur des Bills Damar Hamlin est tombé sur le terrain, étant ensuite hospitalisé à Cincinnati pendant plusieurs journées, entre la vie et la mort. Il a depuis retrouvé tous ses moyens, au point où le joueur de 25 ans a démontré lors du premier match préparatoire des siens le 12 août qu’il pouvait encore être performant, en réussissant trois plaqués. Il ne figurera pas parmi les partants, mais son retour est une victoire en soi.

4. Des recrues aux commandes

Getty Images via AFP

Trois quarts-arrières recrues sont assurés d’avoir les clés de leur attaque à titre de partants pour la première semaine. C’est arrivé seulement deux fois auparavant, soit en 2021 et en 2012. Bryce Young avec les Panthers, CJ Stroud avec les Texans et Anthony Richardson avec les Colts héritent de cet honneur. Il n’est pas impossible que Clayton Tune, avec les Cardinals, se joigne à eux puisque le titulaire Kyler Murray débute la saison sur la touche. De plus en plus, de jeunes quarts parviennent à s’illustrer tôt dans leur carrière, ce qui met une énorme pression sur ceux qui mettent un certain temps à se développer.

5. Plusieurs nouveaux pilotes

Getty Images via AFP

Si vous observez les lignes de côté et que vous voyez quelques entraîneurs-chefs qui ne vous disent rien, vous n’avez pas la berlue. Cinq nouveaux pilotes ont été embauchés, dont trois qui sont jeunes et en sont à leur première chance aux commandes. Jonathan Gannon (40 ans) était coordonnateur défensif des Eagles et il tentera de relancer les Cardinals. Shane Steichen (38 ans) était aussi avec les Eagles du côté offensif et il sera maître de la destinée des Colts. DeMeco Ryans (39 ans) a pris sa retraite comme secondeur en 2015 et après avoir dirigé la défense des 49ers, et le voilà à la barre des Texans. Chez les vétérans, Frank Reich obtient une deuxième chance avec les Panthers après son passage chez les Colts, tandis que le réputé gourou offensif Sean Payton doit ressusciter les Broncos, après 15 ans de succès avec les Saints.

6. La vie après Brady

Getty Images via AFP

Dans un coin, il y a les admirateurs de Tom Brady qui vivent un deuil. Dans l’autre coin, il y a ceux qui en ont déjeuné, dîné et soupé de ses succès et qui se réjouissent de sa retraite. Chose certaine, les Patriots ont la vie dure depuis qu’il a quitté l'équipe en 2020 et voilà que les Buccaneers découvriront à leur tour la vie sans lui. Brady ne s’éloigne toutefois pas du football. Il sera honoré dimanche par les Patriots lors de leur match d’ouverture à Foxborough. Il fait aussi partie, depuis peu, du groupe de propriétaires minoritaires des Raiders. Un retour au jeu? Non...

7. Le retour de Cendrillon

Getty Images via AFP

Parlant de Tom Brady, plusieurs ont tracé des parallèles entre son éclosion inattendue au début des années 2000 et celle de Brock Purdy avec les 49ers à titre de choix de septième ronde, la saison dernière. Purdy a tout cassé en six matchs de saison régulière (1374 verges, 13 passes de touché, 4 interceptions) lors desquels il a maintenu une fiche parfaite. Il a récidivé au premier tour éliminatoire avec trois autres passes de touché, mais en finale de conférence, il est tombé à cause d’une blessure au coude qui a nécessité une opération majeure. Le revoilà sur pied dans le poste de partant. Sa belle histoire Cendrillon peut-elle se poursuivre?

8. Les derniers seront les premiers

Getty Images via AFP

Si votre équipe de choix en a arraché la saison passée, pas de panique! Sachez que lors des 20 dernières années, pas moins de 26 équipes ont grimpé de la dernière à la première place de leur division d’un seul coup en une saison. L’an passé, les Jaguars ont réalisé ce coup fumant. Vous n’êtes toujours pas rassuré? Sachez que ça fait maintenant 33 années de suite qu’au moins quatre équipes obtiennent leur billet pour les éliminatoires après avoir raté leur qualification l’année précédente. Il y a un an, les Jaguars, Dolphins, Chargers, Ravens, Seahawks, Vikings et Giants faisaient le bond.

9. L’an 2 pour Deshaun Watson

Getty Images via AFP

Deshaun Watson a fait ses débuts dans la controverse pour les Browns la saison dernière, après une suspension de 11 matchs pour de nombreuses allégations de gestes déplacés à l’endroit de femmes. L’expérience n’a pas été concluante: il a présenté un dossier de 3-3 en plus de compléter seulement 58,2% de ses passes. Il doit impérativement relancer sa carrière et la franchise qui a tant investi en lui. Les échos de Cleveland font état d’un pivot plus en contrôle et confiant, mais tout reste à prouver, maintenant qu’il profite d’une saison complète.

10. Changements aux règlements

AFP

La NFL n’a pas ébranlé les colonnes du temple en frais de modifications à son livre de règlements, mais quelques changements sont à signaler. Parmi ceux-ci, notons que chaque tentative échouée de conversion de quatrième essai sera automatiquement revue par les officiels. En cas de conversion jugée réussie, les entraîneurs devront continuer de «challenger» la décision. Parmi les autres changements, sachez qu’une pénalité pour avoir fait trébucher vaudra maintenant 15 verges de moins à l’équipe fautive, plutôt que 10. Les joueurs sont aussi libres de porter le numéro 0.