Après sa fuite: un pilote russe dénonce le «génocide du peuple ukrainien»

Un pilote d’hélicoptère russe, qui a fait défection en Ukraine avec son hélicoptère Mi-8, a déclaré qu’il ne voulait pas continuer à participer au «génocide du peuple ukrainien», selon le New York Post.

Maksim Kuzminov, 28 ans, a invité les Russes à faire comme lui, dans un documentaire télévisé intitulé Pilotes russes abattus, diffusé dimanche en Ukraine.

«Ce qui se passe ici est une véritable honte», a-t-il dit.

L’opération pour faire atterrir son hélicoptère sur un aérodrome de la région de Kharkiv, le 23 août, était préparée depuis six mois.

«J'ai contacté des représentants des services de renseignement ukrainiens et leur ai expliqué ma situation, a indiqué Maksim Kuzminov. Ils ont assuré ma sécurité, en plus de m’offrir de nouveaux documents et une compensation financière.»

Avant sa fuite, sa famille a été sortie clandestinement de Russie par des agents des services de renseignement de la défense ukrainiens. Ensuite, lors d’un vol, il a réalisé qu’il était près de la frontière ukrainienne. Maksim Kuzminov a donc relayé sa position à son contact ukrainien avant de tenter sa chance en prenant la fuite.

«J'ai volé à une altitude extrêmement basse en mode silence radio, a expliqué le principal intéressé. Personne ne comprenait du tout ce qui m’arrivait. J’ai traversé [l’Ukraine], j’ai atterri, ils m’ont rencontré et ils m’ont tout expliqué.»

Les deux autres membres de l’équipage de l’hélicoptère qui l’accompagnaient n’étaient pas impliqués dans son complot. Ils «ont décidé de ne pas se rendre et sont morts juste après l’atterrissage», selon les renseignements de défense ukrainiens.

L’hélicoptère serait en état de marche et l’appareil serait probablement utilisé par les forces armées ukrainiennes, qui ont également affirmé que le pilote avait emporté des «documents précieux» et un «équipement technique secret».

Tout en dénonçant «le génocide du peuple ukrainien», Maksim Kuzminov s’est dit convaincu que l’Ukraine «gagnerait sans équivoque» la guerre parce que son peuple était uni.

Il a invité les soldats russes à suivre ses traces.

«Vous aurez absolument tout pour le reste de votre vie», a-t-il mentionné en s'adressant aux troupes dans son pays natal.