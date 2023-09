Britney Spears a encore passé un sacré week-end

Britney Spears a dévoilé deux nouveaux tatouages alors qu’elle divorce de Sam Asghari.

L’acteur a demandé le divorce de la chanteuse après un an de mariage et sept ans de relation. Et ce week-end, l’interprète de «Toxic» a encore passé un bon moment en compagnie d’amis.

Cette fois, Britney Spears s’est fait de nouveaux tatouages. On peut voir, dans une vidéo Instagram, l’un de ses proches lui encrer trois points sur son annulaire droit. On découvre également une étoile à l’intérieur de son bras droit, près du coude. Elle a simplement légendé les images avec trois émojis en forme de serpent... Serpent qu’elle s’est fait également tatouer dans le bas du dos, au niveau de sa colonne vertébrale.

La chanteuse a également profité du beau temps pour faire une promenade à cheval... qu’elle a finie topless à cause, visiblement en proie à la chaleur étouffante de son lieu de villégiature. Une vidéo qu'elle a depuis effacé de son compte Instagram.

Après l’annonce de son divorce, demandé par Sam Asghari, Britney Spears avait déclaré qu’elle ne pouvait «plus supporter la souffrance» d’être en couple avec l’acteur. Depuis, elle enchaîne les publications sur Instagram.

Dimanche, elle a notamment partagé une vidéo d’elle faisant du playback sur la chanson de Kelis, «Trick Me». Un clip dont elle avait déjà partagé un autre extrait quelques jours plus tôt.

«Combien de fois avez-vous été floué par quelqu’un que vous aimiez, ou bien combien de fois cette personne vous a-t-elle menti? Psss en boucle, parce que... eh bien je le pense vraiment!!!», a-t-elle ajouté en commentaire de sa nouvelle publication. Fin août, la star avait partagé des vidéos d’elle faisant la fête avec «ses garçons préférés pour jouer toute la nuit».

Britney Spears sortira sa première autobiographie depuis sa tutelle de 13 ans, «The Woman in Me», le 24 octobre.