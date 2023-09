Ça ne regarde pas bien pour Cooper Kupp

Les poolers qui ont repêché le receveur de passes des Rams de Los Angeles Cooper Kupp ont de quoi être nerveux.

Lundi, l’entraîneur-chef Sean McVay a indiqué que le joueur étoile était présentement au Minnesota pour voir un médecin spécialiste en lien avec sa blessure aux ischio-jambiers.

Kupp s’est fait mal le 1er août dernier. La semaine dernière, les Rams ont expliqué qu’il y avait des complications dans sa réhabilitation. Plusieurs doutent de sa présence dimanche prochain, lors du premier match de la saison. Le club californien a rendez-vous avec les Seahawks à Seattle.

«Il faut continuer d’avancer et gérer cette situation avec les joueurs que nous avons sous la main, a dit McVay. S’il est capable de jouer, ce sera fantastique pour nous. S’il ne peut pas, nous devrons composer avec la situation.»

Limité à neuf matchs en 2022, Kupp a attrapé 75 ballons pour 812 verges et six touchés. L’athlète de 30 ans avait connu une incroyable saison l’année précédente. Il avait mené la NFL pour les attrapés (175), les verges (1947) et les majeurs (16).