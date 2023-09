Coupe du monde de basketball : il se fait retirer un rein après un coup de coude

Le Serbe Borisa Simanic se souviendra longtemps de son expérience à la Coupe du monde de basketball de la FIBA 2023, mais pas pour les bonnes raisons...

Lundi, la Fédération serbe de basketball a annoncé que le tournoi de l’athlète de 25 ans était terminé après qu’il a eu besoin d’une opération pour retirer l’un de ses reins.

Mercredi dernier, dans un gain de 115 à 83 sur le Soudan du Sud, Simanic a été la victime d’un coup de coude de Nuni Omot. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, où il a été opéré deux fois en raison de complications avec son groupe sanguin.

Le bourreau de Simanic lui a fait des excuses publiques.

«Je m’excuse, je ne voulais pas faire un coup salaud. J’espère qu’il récupérera rapidement. Je vais prier pour toi», a déclaré Omot, lors d’un point de presse.

«Je ne suis pas un joueur salaud et je ne l’ai jamais été, a-t-il renchéri. Du plus profond de mon cœur, je m’excuse sincèrement à tout le monde qui a vu ça et plus spécifiquement au joueur.»