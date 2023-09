De Superman à... SuperMack!

Il ne vient pas de Krypton, mais bien de Fort Wayne, dans l’État de l’Indiana. Les Alouettes ont tristement perdu samedi, mais Austin Mack en a profité pour renforcer l’idée de ceux qui croient qu’il est le meilleur receveur de passes actuellement dans la Ligue canadienne de football.

Bien peu de joueurs de la LCF auraient en effet capté le relais ayant permis son touché durant le match contre les Lions de la Colombie-Britannique, au stade Percival-Molson. Se donnant des airs de Superman, il était aussi passé près de réaliser un vol plané tout aussi spectaculaire plus tôt dans la rencontre.

«Cody [Fajardo] m’a bien lancé le ballon, j’ai pu garder mon équilibre, j’ai posé les genoux par terre et le reste appartient à l’histoire, a décrit Mack à propos de son superbe touché, lui qui n’avait toutefois pas la tête à célébrer quoi que ce soit après la défaite de 34 à 25. Je fais tout ce que je peux pour aider l’équipe, mais nous devons mieux exécuter, moi inclus, à l’approche de la zone payante.»

Au sommet de la LCF

Somme toute, SuperMack a conclu la joute de samedi avec sept réceptions et 143 verges de gains par la voie des airs, et ce, même si la défensive des Lions l’a doublé la plupart du temps.

À l’issue des matchs présentés durant ce long week-end de la fête du Travail, l’Américain de 26 ans domine toujours les receveurs de passes de la LCF, avec maintenant 971 verges au compteur après 11 rencontres. Il a par ailleurs obtenu quatre touchés.

En plus de servir de cible pour Fajardo, Mack avait entamé sa soirée de samedi en captant un superbe cigare du surprenant Tyler Snead, sur un jeu truqué, bon pour 25 verges.

Près de 1000 verges

À moins d’une catastrophe, Mack franchira le plateau des 1000 verges samedi prochain à Toronto contre les Argonauts, alors qu’il en sera à son 12e match seulement dans la LCF.

Évidemment, le record dans l’histoire des Alouettes pour le plus grand nombre de verges gagnées par un receveur en une saison, soit 1914, semble difficilement atteignable. Il appartient à Hal Patterson, qui avait accompli l’exploit en seulement 14 matchs en 1956. Mais où s’arrêtera Mack?

Dans un passé récent, soit l’an dernier, Eugene Lewis était considéré comme l’un des meilleurs receveurs de passes du circuit, quand il avait totalisé 1303 verges en 17 matchs avec les Alouettes. Mack pourrait aisément battre cette marque s’il demeure en santé.

Un club sélect

Seulement quatre joueurs des Alouettes ont déjà terminé avec plus de 1500 verges sur des réceptions au cours d’une saison. En plus de Patterson, il y a Jeremaine Copeland et Ben Cahoon, tous deux en 2003, puis Jamel Richardson, en 2011. Copeland, Cahoon et Richardson avaient tous profité du quart-arrière Anthony Calvillo. Patterson, quant à lui, comptait sur Sam Etcheverry.

Mack pourrait accomplir le tout par l’entremise de Fajardo et de Caleb Evans... Ça laisse penser que SuperMack fait partie des receveurs de passes les plus talentueux dans l’histoire des Alouettes! Peut-être. Ben Cahoon compte quand même neuf saisons de 1000 verges ou plus. Seul l’avenir le dira pour le numéro 81 des Alouettes. À moins d’un retour éventuel dans la NFL, alors que Mack a joué avec les Giants de New York durant la saison 2020. Rien ne semble impossible pour le jeune homme de Fort Wayne.

Plus de verges gagnées en une saison par un receveur de passes dans l’histoire des Alouettes:

1914 - Hal Patterson - en 1956

1777 - Jamel Richardson - en 2011

1757 - Jeremaine Copeland - en 2003

1561 - Ben Cahoon - en 2003