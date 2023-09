Des entreprises trouvent une façon originale de contrer la pénurie de main-d'œuvre

De plus en plus d’entreprises tentent d’attirer de nouveaux employés et offrent des avantages originaux pour réussir à les attirer.

Le patron d’une PME de Montréal offre des chalets à ses employés. Celui-ci a décidé de personnaliser les avantages sociaux puisque certains employés n’étaient pas intéressés par ceux qui étaient déjà offerts dans l’entreprise.

De plus en plus d’entreprises offrent des avantages plus alléchants, telles qu’un abonnement au gym ou encore une passe de Bixi.

«Depuis juin 2022, on travaille en semaine de 4 jours, ce qui est vraiment un avantage populaire qui fonctionne très bien», dit Jean-Philippe Dauphinais, copropriétaire de Rablab.

Capture d'écran Facebook: Jean-Philippe Dauphinais

M. Dauphinais a d’ailleurs fait l’entrevue avec notre journaliste Véronique Lauzon en direct du chalet qu’il construit présentement pour ses employés.

«On est en train de finaliser un chalet qui va être disponible pour les employés et c’est comme un deuxième bureau en nature.»

Ces avantages intéresseraient particulièrement les jeunes que l’on souhaite inciter à rester sur le marché du travail.

«Il y a déjà plus d’entreprises qui font preuve d’innovation et de créativité qui cherchent à se démarquer parce que c’est difficile d’aller chercher des talents», explique Annie Boilard, présidente, réseau Annie RH. «Ça va continuer de s’intensifier parce que la pénurie de main-d’œuvre va perdurer au moins jusqu’en 2030, donc on va avoir besoin de plus en plus de ces idées originales.»

Capture d'écran Facebook: Annie Boilard

Avec la pénurie de main-d’œuvre, le milieu du travail n’a pas le choix de s’adapter et donc des entreprises décident de le faire d’une façon originale.