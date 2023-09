Être proche aidante a de quoi rendre une femme fière de soi

Je lis ce matin dans votre chronique que le Centre canadien d’excellence pour les aidants constate que l’ensemble des proches aidants et aidantes du Canada offre environ 6 milliards d’heures de soins non rémunérés chaque année. C’est astronomique ! Et comme je fais partie de ce groupe vu que je m’occupe de ma mère et de sa sœur, une femme célibataire, j’aurais envie de me gonfler d’orgueil.

Mais je ne le fais pas parce que je me dévoue pour des personnes que j’aime et qui le méritent. Mais quand je pense à tous les autres aidants et aidantes qui se dévouent par obligation auprès de personnes pas toujours agréables de compagnie, je me demande où ils puisent l’énergie pour continuer ?

Ne serait-il pas venu le temps que l’État nous considère un peu plus que les miettes qu’il nous donne en retour. Je parle autant ici du Québec que d’Ottawa.

Une aidante qui s’essouffle parfois, mais qui tient bon

On ne dira jamais assez l’importance de la proche aidance. Juste pour vous rappeler des chiffres qui font image : Les six milliards d’heures non rémunérées effectuées chaque année par les proches aidants(tes), payées au taux courant, auraient eu une valeur économique supérieure à 100 milliards de dollars en 2022.