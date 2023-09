Johnny Depp et Jenna Ortega démentent être en couple

Johnny Depp et Jenna Ortega ont démenti les rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble.

Le compte Instagram Deuxmoi a récemment affirmé que les deux stars avaient été aperçues ensemble, ce qui a fait naître la rumeur d'une histoire d'amour naissante, tandis que d'autres pensaient qu'ils faisaient peut-être équipe pour la suite de Beetlejuice de Tim Burton. Cependant, Johnny Depp, 60 ans, et Jenna Ortega, 20 ans, ont tous deux rejeté ces ragots, affirmant qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés.

«C'est tellement ridicule que je ne peux même pas rire», a écrit la star de «Mercredi» en story Instagram. «Je n'ai jamais rencontré ni travaillé avec Johnny Depp de ma vie. S'il vous plaît, arrêtez de répandre des mensonges et laissez-nous tranquilles.»

AFP

La star de «Pirates des Caraïbes» a également démenti les rumeurs dans un communiqué publié par l'intermédiaire d'un représentant.

«M. Depp n'a aucune relation personnelle ou professionnelle avec Mme Ortega», précise le communiqué. «Il ne l'a jamais rencontrée et ne lui a jamais parlé. Il n'est impliqué dans aucun projet avec elle et n'a pas l'intention de l'être. Il est consterné par ces rumeurs infondées et malveillantes qui visent à nuire à sa réputation et à sa carrière.»

Johnny Depp n'a plus la cote à Hollywood depuis les procès en diffamation qu'il a intentés des deux côtés de l'Atlantique pour réfuter les affirmations selon lesquelles son ex, Amber Heard, aurait été victime de violences conjugales.

L'acteur et musicien a perdu son procès au Royaume-Uni, mais est sorti victorieux de la bataille juridique qui l'opposait à Amber Heard aux États-Unis, même s'il a été, tout comme elle, condamné pour diffamation.