La communauté se mobilise pour sauver une boulangerie des Laurentides

À la fin du mois de juillet, les propriétaires de la boulangerie Merci la vie, fleuron des Basses-Laurentides, ont songé à mettre la clé sous la porte. Aujourd’hui, ils disent merci à l’élan de générosité de leur fidèle clientèle.

Victimes d’un important sinistre à leur commerce de Prévost, Johanne Martineau et Albert Elbilia viennent d’amasser plus de 80 000$ sur leur page GoFundMe.

Le 30 juillet, un refoulement d’égout majeur a déversé plus de 55 000 litres d’eaux usés au sous-sol du bâtiment. Le laboratoire qui sert à la fabrication de pâte à pain et des viennoiseries a été contaminé, tout comme les bureaux administratifs et l’entrepôt.

«On est sur des égouts sous pression qui desservent les municipalités environnantes. Cet avenant, on n’arrive pas à l’avoir. Nos installations sont conçues en fonction de cela, mais ce qui est arrivé est complètement anormal», a insisté pour dire Johanne Martineau sur les ondes de LCN, lundi matin.

Le 2 août, par le biais de son compte Facebook, l’entreprise annonçait une fermeture temporaire. Ce n’est que trois semaines plus tard que le couple a fait une mise à jour à sa clientèle.

Une fois la page GoFundMe lancée, les dons affluaient. En date de lundi matin, 82 212$ avaient été récoltés pour venir en aide à la boulangerie.

«Il y a de la joie et de la gratitude, raconte Johanne Martineau. Je dis souvent à notre équipe que le ‘nous’ est plus fort que tout. J’ai la plus grande confirmation que la vie pouvait m’envoyer. C’est que la communauté qui a sauvé Merci la vie.»

Résultat, l’équipe de l’entreprise a «arraché tous les matériaux poreux, murs, céramique, puis nettoyer, désinfecter et redésinfecter», puis entrepris un séchage pendant plusieurs jours avant «de pouvoir enfin commencer la reconstruction de près de la moitié du bâtiment», selon son site web.

Un spectacle bénéfice avec Emmanuel Bilodeau aura lieu le 13 septembre prochain au Théâtre Le Patriotee à Sainte-Agathe-des-Monts. Il suffit de faire un don sur la page GoFundMe de Merci la vie pour obtenir un billet.