Les bonnes odeurs améliorent la mémoire !

Une étude rapporte que les personnes exposées à des odeurs agréables durant leur sommeil montrent une amélioration spectaculaire de leur mémoire verbale.

Contrairement aux autres sens, les signaux provenant de l’odorat ont un cheminement différent dans le cerveau.

Les autres systèmes sensoriels passent par une unité du cerveau appelée thalamus (un grand relais d’intégration de l’information nerveuse) pour être ensuite acheminés vers le cortex cérébral où ils sont interprétés.

Au contraire, les informations sur les odeurs sont transmises directement au système limbique, une région du cerveau associée à la mémoire et aux processus émotionnels. C’est pour cette raison que certaines odeurs, par exemple celles qui ont marqué notre enfance, sont littéralement gravées en nous et peuvent faire resurgir de vieux souvenirs lorsqu’elles se manifestent à nouveau.

Lien olfaction-cognition

Au cours du vieillissement, le sens de l’odorat décline et la prévalence de la perte de l’odorat (anosmie) augmente considérablement après l’âge de 65 ans. Ce déficit olfactif est généralement anodin, mais peut dans certains cas être associé à une perte significative de matières blanche et grise dans certaines zones du cerveau et représenter une des premières caractéristiques de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer (MA) et la maladie de Parkinson1.

Il semble donc exister un lien entre olfaction et cognition, ce qui soulève l’intéressante possibilité que l’amélioration du sens de l’olfaction puisse contribuer à réduire le déclin cognitif lié à l’âge.

Odeurs nocturnes

Plusieurs études réalisées auprès de modèles animaux suggèrent que l’exposition répétée à une variété d’odeurs différentes stimulait la production de nouveaux neurones (neurogenèse) et améliorait la mémoire.

Pour examiner si un phénomène similaire pouvait être observé chez les humains, des chercheurs ont assigné au hasard 43 adultes âgés de 60 à 85 ans en deux groupes, soit un groupe d’intervention (n=20) qui était exposé pendant la nuit à des parfums d’huiles essentielles générés par un vaporisateur, et un groupe témoin (n=23), exposé à des quantités infimes d’odeurs, indétectables par le nez2. L’étude a été réalisée pendant une période de six mois, avec une exposition de deux heures à un parfum différent chaque nuit (rose, orange, eucalyptus, citron, menthe poivrée, romarin et lavande).

Malgré la grande simplicité de cette intervention, les résultats obtenus sont très spectaculaires : on a en effet observé une amélioration de 226 % des performances à un test de mémoire verbale chez les personnes ayant été exposées aux odeurs, une hausse qui était corrélée avec un meilleur fonctionnement d’une région du cerveau appelée faisceau unciné, un réseau de fibres nerveuses arquées qui unit les lobes frontal et temporal du cerveau.

Puisque l’activité de ce faisceau est connue pour diminuer au cours du vieillissement, et plus particulièrement au cours du développement des maladies neurodégénératives, ces résultats suggèrent que la stimulation de l’olfaction par une exposition répétée à plusieurs odeurs distinctes pourrait contrecarrer, ou à tout le moins réduire, cette perte fonctionnelle.

