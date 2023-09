Lucas Raymond se sent plus mature

Faire sa place dans la Ligue nationale de hockey n’est pas une tâche facile, mais Lucas Raymond apprend un peu tous les jours. Après une saison plus décevante en 2022-2023, l’attaquant des Red Wings de Detroit entend rebondir.

Ce fut une autre campagne difficile pour les Wings malgré un progrès marqué au classement. Raymond, par exemple, a été frappé par la guigne de la deuxième année en voyant sa contribution offensive passer de 57 à 45 points.

• À lire aussi: Une exception pour Shane Wright?

• À lire aussi: Trevor Letowski dévoile le joueur qu’il a apprécié le plus au cours de sa carrière

Puisqu’il deviendra joueur autonome avec compensation pour la toute première fois l’été prochain, le Suédois devra mettre les bouchées doubles.

«J’ai l’impression que lorsque tu arrives, tu es jeune et tu penses tout savoir. C’est aussi comme ça quand tu as 15 ans et tu te dis que ce sera facile. L’année suivante, tu te dis: “Oh, j’aurais aimé savoir ça”, et l’année d’après, c’est la même chose. Pourvu que tu veuilles toujours apprendre et t’améliorer, je crois que c’est le meilleur atout que tu peux posséder», a expliqué Raymond, au cours d’un entretien avec le site NHL.com, lundi.

L’ailier gauche n’avait jamais goûté au hockey nord-américain avant 2021, mais son adaptation a été rapide. À 21 ans, il estime avoir atteint un certain niveau de maturité, qui pourrait lui permettre de faire un pas vers l’avant la saison prochaine.

«La première année, tout est nouveau, tout est excitant. La deuxième année, tu conserves un peu cette impression. J’amorcerai bientôt ma troisième année et maintenant, j’ai plus d’expérience et je sais composer avec certaines situations. Je suis excité», a-t-il assuré.

Au cours de l’été, Raymond a travaillé fort pour ajouter du muscle à sa charpente de 5 pi, 11 po et 182 lb. Également, il n’entend plus utiliser son âge comme excuse. Après tout, il a déjà 156 matchs dans la Ligue nationale derrière la cravate et joue avec des hommes depuis 2019.

«Que tu sois jeune, vieux ou entre les deux, ça importe peu. Tu joues le même jeu, tu es sur la même glace. Je suis jeune, mais je suis là», a lancé le quatrième choix au total du repêchage de 2020.