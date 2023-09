Marc Messier: les plaisirs du mental

Le week-end dernier, Marc Messier a mis le point final à Seul... en scène, le spectacle solo qu’il avait «cassé» au Théâtre La Marjolaine en août 2021.

J’étais à Eastman vendredi soir. Il y a longtemps qu’un spectacle ne m’avait pas remué à ce point. J’ai ri, j’ai pleuré et, surtout, suspendu au récit de celui qui a immortalisé dans Lance et compte les mots de Marc Gagnon: «la dureté du mental», j'ai goûté grâce à Messier aux «plaisirs du mental». C’est bien un authentique exercice mental auquel il se livre dans le spectacle. Même Fabrice Luchini, que j’ai vu quelquefois en solo, n’a jamais réussi à me captiver comme l’a fait Messier avec Seul... en scène.

L’acteur a mis trois ans à écrire l’autobiographie qu’il livre sur scène durant près de deux heures. Il raconte son enfance à «l’eau bénite» dans la petite ville de Granby, puis ses difficiles débuts d’acteur après ses études au Cégep de St-Hyacinthe et enfin, ses succès dans Lance et compte, Les Boys, La petite vie et d’autres encore, alors qu’en parallèle, il joue Broue 3300 fois avec Michel Côté et Marcel Gauthier.

C’est sans doute parce que l’acteur est plus vrai que nature, qu’il est très empathique et si attachant, qu’il affiche, somme toute, bien peu d’ego malgré un parcours artistique hors du commun. Ironiquement, cette autobiographie, que Mani Soleymanlou, le directeur du Théâtre français du Centre national des Arts, a mise en scène, est aussi celle de son ego avec qui Messier dialogue à tout moment.

UN VÉRITABLE AUTEUR

Messier avait 74 ans lorsqu’il a foulé les planches de la Marjolaine pour la première de ce spectacle. C’était un risque qu’il n’avait pas besoin de courir tant sa renommée était grande. De toute évidence, derrière l’acteur prêt à courir des risques se cache un auteur tout aussi audacieux. À ma connaissance, Messier n’avait écrit jusqu’ici qu’un seul scénario, Le Sphynx, dans lequel il s’était donné le premier rôle, celui de Réal Prescott. Louis Saïa avait réalisé le film qui n’a pas marqué l’histoire du cinéma québécois.

Si la première partie de Seul... en scène est truffée d’humour, de bons mots et d’anecdotes qui ont dû rendre jaloux les humoristes qui ont vu le spectacle, la portion qui suit l’entracte est dans un tout autre registre. Étonnamment, cette deuxième partie ne détonne pas. Si la première raconte la vie de l’acteur et plonge dans ses souvenirs intimes ou professionnels, la deuxième partie anticipe pour ainsi dire sur les années qu’il lui reste à vivre. Abordant ainsi la vieillesse et la mort, Messier traverse toute la deuxième partie du spectacle en équilibre fragile sur une corde raide.

DES SPECTATEURS COMBLÉS

Le texte de cette partie est parfois désarçonnant. Très sombre par moments et si désespérant que les yeux des spectateurs plus âgés se mouillent. Fort habilement, Messier trouve les mots pour nous remettre en selle et il nous entraîne avec lui entre rires et larmes jusqu’à la fin du spectacle. Les spectateurs applaudissent spontanément, mais ils ne demandent pas de rappel tant ils sont comblés. Repus même.