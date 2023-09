Mesures anti-inflation du gouvernement Legault: le chèque de 500$ «est terrible», selon un économiste

Le premier ministre François Legault a publié sur ses réseaux sociaux samedi une liste des mesures mises en place afin d’aider les familles confrontées à la hausse des prix à la consommation en raison de l’inflation.

Baisse d’impôt allant de 814$ à 1627$, 2000$ par année pour les aînés à faible revenu, un montant de 500$ au printemps 2022... Est-ce que ces aides financières peuvent réellement aider les contribuables?

Selon l’économiste Francis Gosselin, certaines de ces mesures vont plutôt contribuer à l’inflation.

«Ça consiste essentiellement à donner de l’argent aux gens, qui va se traduire par de la consommation additionnelle, et donc par de l’inflation additionnelle», explique-t-il en entrevue au Québec Matin, lundi.

Si la mesure des baisses d’impôt est intéressante, le montant de 500$ donné aux Québécois est «terrible» selon l’expert.

«On reçoit un montant inattendu, et qu’est-ce qu’on fait? On le dépense en quasi-totalité. Et ça en économie expérimentale, on le voit. [...] C’est bien à court terme, mais ça n’a aucune incidence sur le bien-être des gens», soutient M. Gosselin.

Les baisses d’impôts, l’augmentation des prestations gouvernementales, une hausse du montant d’assurance-emploi, les aides aux familles sur le long terme sont beaucoup plus intéressantes.

«Ce sont des mesures pas mal plus efficaces pour atténuer l’impact de l’inflation pour les familles», détaille-t-il.

«Encore une fois je serais partisan de donner plus d’argent aux moins bien nantis que moins d’argent à 95% de la population. Les gens qui gagnent 100 000$ n’avaient pas besoin de chèque de 500$ pour payer l’épicerie.»

Il note toutefois que le gouvernement Legault a mis plusieurs mesures en place pour atténuer les conséquences de l’inflation. «On a essayé beaucoup de choses et de manière générale, l’intention est bonne», conclut Francis Gosselin.