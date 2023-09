[PHOTOS] Montréal: un homme dans un état critique après avoir été blessé par un objet tranchant

Une personne aurait été blessée gravement par un objet tranchant lundi matin dans le centre-ville de Montréal.

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été appelés vers 10 h lundi pour signaler un homme blessé au coin des rues Jeanne-Mance et Maisonneuve Ouest, dans le centre-ville de Montréal, a rapporté le porte-parole du SPVM Jean-Pierre Brabant.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

L’homme a été blessé au haut du corps par ce qui pourrait être un objet tranchant, et a été transporté en centre hospitalier inconscient, où son état a été qualifié de critique.

Un périmètre a été érigé et des enquêteurs se rendront sur place pour analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de l’évènement.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

À cette heure-ci, toutes les hypothèses sont envisagées.