Olaf le pirate: dure chute pour le chancelier allemand

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est blessé au visage lors d'un jogging, a posté lundi une photo de lui portant un cache-œil, déclenchant sur les réseaux sociaux un flot de vœux de rétablissement et des commentaires amusés sur son allure de pirate.

«J'attends avec impatience les mèmes» (images détournées avec humour): le dirigeant a devancé avec humour les commentaires sur son apparence inhabituelle en postant sur X (ex-Twitter) une photo de lui, souriant et en costume, mais portant un cache-œil noir sur l'œil droit, autour duquel des égratignures sont visibles.

AFP

Lundi en soirée, il a effectué sa première sortie officielle avec ce nouvel accessoire, à la réception annuelle St Michael organisée par l'Église catholique à Berlin.

La photo a été postée afin que «tout le monde puisse s'habituer à ce à quoi il ressemblera pendant une à deux semaines», a déclaré plus tôt son porte-parole Steffen Hebestreit lors d'une conférence de presse régulière.

Olaf Scholz s'est légèrement blessé au visage en chutant lors d'un jogging dimanche, ce qui l'avait contraint à annuler ses engagements du jour.

«Merci pour les bons vœux, ça a l'air pire que ça ne l'est», a-t-il écrit sous la photo publiée sur son compte officiel.

Selon le journal populaire Bild, le cache masque son œil droit fortement enflé, mais l'examen médical n'a pas révélé d'autres dommages.

AFP

Les vœux de guérison ont afflué en réponse à cette publication, mêlés à d'innombrables mèmes dont beaucoup le comparent à un pirate.

En soirée, son tweet totalisait plus de 31 000 «likes», plus de 6000 réponses et quelque 4 millions de vues.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Malgré sa blessure, M. Scholz, qui pratique régulièrement la course à pied depuis plusieurs années, est en bonne forme, a assuré son porte-parole.

Il a également prévu d'honorer ses prochains rendez-vous, dont une visite du salon automobile IAA à Munich mardi et un discours au parlement mercredi.

«Il se porte bien compte tenu des circonstances», a déclaré M. Hebestreit. «Il était de bonne humeur ce matin, même s'il a l'air encore un peu amoché», a-t-il ajouté.