Paul Piché fête ses 70 ans: 5 chansons inoubliables

Suffit de quelques notes d’une chanson de Paul Piché pour en plonger plus d’un dans ses souvenirs. Pour souligner les 70 ans de l’artiste (c'est son anniversaire le 5 septembre), voici cinq chansons inoubliables de sa carrière.

Vite accueilli dans le cœur des Québécois grâce à son franc-parler, son authenticité et sa facilité à faire chanter les foules, Paul Piché a incontestablement marqué la fin des années 70 et les décennies suivantes.

Plus de 45 ans de carrière et plus d’une dizaine d’albums plus tard, l’auteur-compositeur-interprète n’a rien perdu de son engagement ou de sa sensibilité. Loin d’émousser son talent, le passage du temps lui a plutôt permis d’emprunter divers chemins.

Laborieux exercice que de choisir seulement quelques chansons dans l’impressionnant répertoire de ce monument de la musique québécoise, qui a d’ailleurs été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en mai. Pourtant, certaines sortent du lot et s’élèvent au rang de classiques de la musique québécoise.

Voici cinq chansons inoubliables de Paul Piché:

Heureux d’un printemps

Devenue un véritable hymne pour les Québécois, la chanson très rassembleuse Heureux d’un printemps est assurément une des chansons phares du premier album de Paul Piché lancé en 1977, À qui appartient l’beau temps? L’opus, très populaire, s’est d’ailleurs vendu à plus de 100 000 exemplaires. Presque impossible de ne pas créer un chœur en chantonnant en public les paroles «Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne»!

Y a pas grand-chose dans l’ciel à soir

Aussi tirée de son premier album, Y a pas grand-chose dans l’ciel à soir est un incontournable de la Saint-Jean-Baptiste depuis des décennies! Appel à la fête, mais surtout une belle occasion de rire de soi et des travers de la société, la chanson a fait taper du pied des générations de Québécois.

L’escalier

Parue sur l’album du même nom en 1980, L’escalier est un bel exemple de l’engagement de Paul Piché. Née d’un vide ressenti par l’artiste, la chanson a pris des airs d’espoir collectif et de possibilité de changer le monde ensemble. Un message qui ne perd pas son côté rafraîchissant à travers les années.

J’appelle

Plus mélancolique, J’appelle a tous les airs d’une prise de conscience face à la crise environnementale. Ce succès, qu’on retrouve sur l’opus Sur le chemin des incendies sorti en 1988, résonne malheureusement encore plus fortement aujourd’hui.

Ne fais pas ça

Loin de se cantonner au folk et à la musique traditionnelle, l’auteur-compositeur-interprète a toujours été à l’aise d’explorer musicalement. En fait foi notamment la chanson d’amour déchu Ne fais pas ça, qu’on retrouve sur l’album Le voyage lancé en 1999, qui flirte avec des rythmes latins. Un rappel, s'il en fallait, que Paul Piché n'a jamais eu peur de se renouveler.

Impossible aussi de ne pas mentionner au passage les chansons Mon Joe, Ses yeux, Un château de sable, Car je t’aime...

Bonne écoute!