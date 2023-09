Pourquoi certains acteurs foulent-ils des tapis rouges alors que c’est la grève à Hollywood? Et qui a commis un faux pas?

Selena Gomez s’est vivement fait critiquer mardi pour avoir publié une photo de sa série télévisée sur Instagram, en pleine grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Pourquoi certains acteurs peuvent-ils tout de même fouler des tapis rouges ou promouvoir leurs projets?

Déclenché le 13 juillet dernier, le conflit opposant le syndicat des acteurs d’Hollywood (SAG-AFTRA) à l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) se poursuit aux États-Unis. Ce qui repousse la date de tournage et de sortie de nombreux projets télévisuels et cinématographiques américains attendus.

Pendant cet arrêt, il n’est pas permis aux comédiens de participer à des événements de promotion de leur film ou de leur série. Que ce soit en entrevue, sur des tapis rouges, lors d’apparitions dans des festivals ou par le biais de leurs réseaux sociaux.

Il leur est également défendu de faire du doublage ou de la narration, de prendre part à des balados, de jouer, de chanter, de danser et de faire des cascades devant les caméras. Les auditions, les essayages et les répétitions sont aussi interdits, tout comme les négociations de la part des agents d’artiste.

En portant attention, on peut lire à la fin des entrevues de vedettes publiées dans les magazines depuis le début de la grève que celles-ci ont été réalisées avant le déclenchement de ladite grève.

Photo Getty Images via AFP

Le faux pas de Selena

La chanteuse et actrice Selena Gomez a tellement été critiquée pour avoir publié une photo vantant le retour d’Only Murders in the Building mardi dernier qu’elle a dû l’effacer d’Instagram.

Cette photo en noir et blanc la montrant sur le plateau de tournage de la série dans laquelle elle partage l’écran avec Steve Martin et Martin Short est restée en ligne pendant 15 heures; assez longtemps tout de même pour que se multiplient les messages hargneux contre la star.

Photo d'archives, AFP

Des exceptions

Margot Robbie était en pleine campagne de promotion du film Barbie lorsque la grève a été déclarée, permettant à l’équipe d’acteurs de fouler le tapis rouge de la première à Londres du 12 juillet... soit la veille de la crise!

La comédienne n’avait toutefois pas hésité à partager son opinion à ce sujet. «Je soutiens pleinement tous les syndicats et je fais partie du SAG, donc je les soutiendrai absolument.»

Des acteurs solidaires

Plusieurs interprètes connus se font un devoir de se joindre volontairement à la ligne de piquetage. On a pu voir Jane Fonda, Jeremy Allen White, Adam Sandler, Ben Stiller, Bryan Cranston, Aaron Paul, Christian Slater, Brendan Fraser, Mandy Moore, Susan Sarandon, Anna Kendrick, Colin Farrell, Sean Penn, Daniel Radcliff, Cynthia Nixon, Jack Black et Jessica Chastain marcher dans les rues, affiches à la main ou portant des t-shirts à l’effigie de la grève.

AFP

Cela veut-il dire qu’Adam Driver et Patrick Dempsey ont enfreint les lois en foulant le tapis rouge de la Mostra de Venise jeudi dernier? (Ce que les acteurs se sont d’ailleurs fait reprocher par plusieurs internautes).

Non, car le long métrage de Michael Mann est considéré comme un film indépendant qui n’a pas été produit par des membres de l’AMPTP.

«Les membres peuvent être en mesure de travailler sur des projets produits par des sociétés de production non liées à l’AMPTP dans le cadre de ces accords si ces projets sont admissibles à un accord intérimaire», rapporte le Hollywood Reporter.

La biographie sur la vie d’Enzo Ferrari jouit en effet d’une sortie indépendante via Neon, la société primée aux Oscars derrière Parasite et Portrait of a Lady on Fire. Adam Driver a d’ailleurs profité de l’occasion pour critiquer Netflix et Amazon pour ne pas avoir répondu aux demandes des acteurs en grève.

Deux autres grosses productions pourront ainsi, de la même manière, poursuivre leurs opérations malgré la crise: la comédie noire fantastique Death of a Unicorn avec Jenna Ortega et Paul Rudd et Mother Mary, un drame de l’industrie musicale avec Michaela Coel, Anne Hathaway et Hunter Schafer.