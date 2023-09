Record de chaleur en septembre: Québec se donne des allures de vacances

Record de chaleur, soleil radieux et congé de la fête du Travail: tous les éléments étaient réunis pour que la journée de lundi en soit une aux allures de vacances dans la région de Québec.

Le record de température pour un 4 septembre dans la région datant de 1990 a été égalé aux alentours de 16h. Le mercure est monté jusqu’à 27,6 degrés.

Les résidents de Québec et les nombreux touristes qui ont profité du long congé pour se payer une escapade dans la capitale ont rallié les points d’eau du centre-ville et des environs.

La plage de la promenade Samuel-De Champlain, le bassin Louise, la baie de Beauport et les quelques piscines publiques toujours ouvertes à cette date-ci ont fait bien des heureux tout au long de la journée.

Photo Le Journal de Québec Vincent Desbiens

«C’est une très belle journée et ça fait du bien, fait valoir Philippe Labrie, en compagnie de sa conjointe, Valérie Juneau, et de sa belle-fille, Margot. On en profite aujourd’hui, pendant notre journée de congé, parce qu’on n’a pas eu beaucoup d’occasions de se baigner cet été.»

La petite famille est arrivée aux abords du miroir d’eau aux alentours de 11h. Les deux parents sont venus à vélo puisque «le stationnement est toujours plein quand il fait beau».

Des vacances en septembre?

Plusieurs personnes rencontrées un peu partout au centre-ville de Québec ont raconté au Journal qu’elles songent sincèrement à modifier leurs habitudes de vacances, voyant la tendance des dernières années lors de la première semaine de septembre.

Photo Le Journal de Québec Vincent Desbiens

«Mes vacances étaient en juillet et août et on a eu presque juste des journées de pluie. Je pense que l’année prochaine, je vais sérieusement considérer le fait de prendre une semaine en septembre», soutient Jérôme Brisson, un informaticien de Lévis qui a décidé d’enfourcher son vélo pour traverser le fleuve.

Beau temps bienvenu en cuisine

Les restaurateurs du secteur historique de Québec ont connu une fin de semaine bien occupée, ce qui contraste grandement avec ce qu’ils ont pu observer en août.

Les serveurs du Shaker de la rue Saint-Jean étaient fortement sollicités sur la terrasse du restaurant dans le courant de l’après-midi. Alors que le mercure était en hausse, de nombreux touristes ont profité d’un rafraîchissement alcoolisé à l’ombre d’un parasol.

«Ça n’arrête pas aujourd’hui. Les gens sont vraiment contents de pouvoir passer un peu de temps à l’extérieur mais il fait chaud, alors ça donne soif!» explique une hôtesse dans un aller-retour entre son poste d’accueil et la clientèle.

Sur la Grande Allée, le directeur du restaurant-bar 3 Brasseurs, Simon Sbanchi, confie que la chaleur et le soleil sont les bienvenus après un mois d’août compliqué.

Photo Le Journal de Québec Vincent Desbiens

«Cette semaine, on a rempli notre terrasse au maximum. Ça fait différent du mois d’août, où on a eu plusieurs fins de semaine de pluie. On a eu moins de monde que dans les années précédentes, mais septembre part en force.»

M. Sbanchi ne cache pas que la semaine de temps chaud à venir pourrait entraîner son lot d’inconvénients, puisque son équipe a été réduite par la rentrée scolaire, particulièrement en cuisine et chez le personnel de soutien.

Records sous surveillance

Environnement Canada prévoit qu’une vague de chaleur continuera de déferler sur le Québec au cours des prochains jours.

Le mercure devrait dépasser la barre des 30 degrés mardi et mercredi, selon les prévisions des experts. Des records de chaleur sont également à prévoir à Québec et dans le reste de la province.

Le météorologue Gilles Brien prévient que ce sont sept millions de Québécois qui subiront des températures tropicales avant vendredi.

Selon lui, il est évident que cet été sort de l’ordinaire. Les pluies, les feux de forêt, la qualité de l’air, des canicules partout dans le monde, ce sont tous des événements qui ont marqué la saison qui s'achève.

«Je suis convaincu que dans 20 ans, quand les changements climatiques vont être pires, on va se pencher sur le passé, et on va regarder 2023 en se disant que c’est un peu là que tout a commencé», affirme-t-il.

– Avec la collaboration de TVA Nouvelles