Temps chaud et humide: la chaleur étouffante sera encore pire mardi et mercredi

Après un mois d’août particulier où la température est restée sous la barre des 30°C, les Québécois sont frappés par une vague de chaleur qui ne se terminera pas avant vendredi.

«On prévoit des températures maximales au-dessus de 30° pour la semaine et un facteur humidex de 40 ou plus. La fraîcheur devrait revenir à la fin de la semaine seulement, soit vendredi avec 26°», explique Guillaume Perron, météorologue à Environnement Canada.

Les journées de mardi et mercredi seront particulièrement étouffantes dans le grand Montréal, en raison d’une masse d'air chaud et humide. L’humidex sera entre 37 et 42 dans cette région.

«Ce qui est particulier avec cette vague de chaleur, c’est que nous n’avons pas eu de température de plus de 30°C en août dernier et qu’on le vit maintenant en septembre», constate M. Perron.

Deuxième vague de 2023

Le météorologue mentionne qu’il s’agit du deuxième épisode de chaleur intense que le Québec traverse en 2023.

«On a dépassé plusieurs fois les 30°C durant l’été, note Guillaume Perron. Par contre, une longue séquence de chaleur comme celle-ci, on n’en a pas eu depuis la fin du mois de mai.»

Dans la ville de Québec, le record de température pour un 4 septembre remontait à 1990. Il a été égalisé lundi aux alentours de 16h. Le mercure a grimpé jusqu’à 27,6°.

Vincent Desbiens / JdeQ

Le météorologue Gilles Brien souligne que les Québécois subiront des températures tropicales d’ici vendredi. Il prévoit aussi que l’été 2023 passera à l’histoire en raison de ses feux de forêt, ses pluies et ses canicules.

«Je suis convaincu que dans 20 ans, quand les changements climatiques vont être pires, on va se pencher sur le passé, et on va regarder 2023 en se disant que c’est un peu là que tout a commencé», prédit-il.

Notons que des écoles du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV), en Outaouais, seront d'ailleurs fermées mardi «en raison des prévisions météorologiques».

Prenez garde!

Environnement Canada a publié lundi des avertissements de chaleur qui seront valides jusqu’à jeudi.

Vincent Desbiens / JdeQ

«Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur», rappelle le ministère sur son site.

Le gouvernement invite aussi la population à boire beaucoup d’eau et à rester au frais durant les prochains jours.

- Avec Vincent Desbiens