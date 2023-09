Un actuaire québécois se démarque... dans des compétitions d’hommes forts au Danemark

Denis Poulin-Lacasse vit au Danemark, en pleine terre vikings, depuis près de quatre ans et il commence à s’y faire remarquer en tant qu’homme fort.

• À lire aussi: Marcel Perron est champion d’haltérophilie à 90 ans

L’histoire du Québécois de 34 ans est presque tirée d’un film. Voyez par vous-mêmes.

«J’ai rencontré une Danoise à l’été 2018 en Thaïlande. Ç’a cliqué, on s’est vu à l’occasion, environ aux cinq semaines. J’ai commencé à chercher un emploi là-bas et je suis déménagé en octobre 2019», explique-t-il lors d’une visioconférence.

Le couple, qui est installé dans la région de Copenhague, attend son premier enfant qui arrivera quelques semaines avant Noël. Denis, qui est actuaire, s’est déniché un emploi.

Bon athlète

Mais revenons aux compétitions d’hommes forts, une discipline popularisée chez nous par un certain Hugo Girard.

«Oui c’est le même sport que Hugo Girard, mais je n’ai pas le même physique, dit-il en riant. Dans mon cas, je compétitionne chez les moins de 90 kilos.»

Bon sportif, Denis a déjà remporté la médaille d’argent au Championnat du monde junior de taekwondo. Il a également joué au football scolaire, à Charlesbourg. Il connaissait les compétitions d’hommes forts sans en avoir fait.

«J’ai commencé ça ici. Au gym où je m’entraîne, il y avait l’équipement pour ça et ils organisaient des compétitions. L’entraîneur m’a dit que je devrais essayer et j’ai eu la piqûre. Ça me permet de continuer de m’entraîner avec un but.»

Courtoisie Denis Poulin-Lacasse

Intégration

La pratique de ce nouveau sport a permis à Denis Poulin-Lacasse de mieux s’intégrer dans son nouveau milieu pendant qu’il apprenait aussi le danois, une langue qui présente ses défis.

«Ça m’a vraiment aidé à m’intégrer parce que c’est sûr que c’est dur de rencontrer des gens au début. Je suis arrivé et six mois après c’était la COVID.»

Arriver dans un pays qui se retrouve en isolement dans les mois qui suivent, ça n’aide pas à l’intégration, en effet. Mais notre homme aime vraisemblablement l’action et il a décidé de faire sa part.

«Depuis deux ou trois ans, je suis aussi impliqué dans la fédération qui organise les compétitions.»

À l’attaque!

Denis est costaud, mais pas démesurément. Mais il a foncé et a commencé à faire des compétitions dans ce sport qui est populaire, mais somme toute marginal en Scandinavie.

«J’ai fait une première compétition quelques semaines après avoir commencé à m’entraîner. Je suis arrivé quatrième sur six. En juin 2021, j’ai fait le championnat national et je suis aussi arrivé quatrième.

«À partir de cette compétition, les performances ont commencé à s’améliorer. En juin 2022, je suis arrivé deuxième au national et encore cette année. Une blessure m’a peut-être empêché d’arriver premier.»

Denis précise que c’est un sport de niche et que ses camarades et lui tentent de le démocratiser afin qu’il y ait plus de participants.

Dépassement

Ce qu’il y a d’intéressant dans ces compétitions, c’est que les épreuves varient d’une fois à l’autre.

«Il faut être bon dans tout parce que les épreuves changent à chaque compétition et tu les connais quelques semaines avant.»

Poulin-Lacasse consacre de 1 h 30 à 2 h à l’entraînement à raison de quatre fois par semaine, précisant qu’il ne faut pas exagérer pour éviter les blessures associées aux charges levées.

«Ce que j’aime le plus, c’est le dépassement de soi. Tu compétitionnes contre tes adversaires, mais surtout contre toi-même pour battre tes records personnels et ce que tu fais à l’entraînement.

«Il y a beaucoup de camaraderie entre les athlètes, je n’ai pas beaucoup vu dans d’autres sports. Il y a beaucoup d’entraide.»

Pour lui, c’est surtout un passe-temps qui prend beaucoup de place dans sa vie. C’est peut-être un passe-temps, mais il lui permet de voyage puisqu’il a déjà été en Suède et en Norvège et qu’il se rendra bientôt en Espagne pour une compétition.