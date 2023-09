«Des petits fours»: 29 degrés en classe et la journée n’est même pas encore commencée

Une chaleur suffocante a accueilli bien des enseignants mardi matin, lorsqu’ils ont mis les pieds en classe. Avant l’arrivée des élèves, à 7h30, le thermomètre affichait déjà plus de 29 degrés à certains endroits.

C’était notamment le cas dans à l’école primaire Île-des-Soeurs de Montréal, du centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, comme en témoigne cette photo envoyée au Journal.

Depuis la pandémie, des lecteurs de C02 ont été installés dans toutes les classes et ces appareils affichent aussi la température et le degré d’humidité, ce qui permet à chaque enseignant d’avoir un portrait en temps réel des conditions dans son local.

Plusieurs écoles n’ayant pas de système de climatisation, la canicule fait grimper le mercure dans plusieurs classes, où les enseignants doivent rivaliser d’imagination pour tenter de garder l’attention des élèves sous une chaleur accablante.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires abondent. Des profs estiment qu’il est «inhumain» d’enseigner dans ces conditions, puisque les classes «deviennent des petits fours».

Plusieurs se demandent comment les enfants pourront se concentrer dans de telles conditions et ont l’impression de travailler dans des «camps de jours», plutôt que des écoles, tout en déplorant que «la santé du personnel et des élèves n’est aucunement pris en compte».

40 degrés avec le facteur humidex

Alors que la température ressentie pourrait dépasser les 40 degrés avec le facteur humidex mardi dans le sud de la province, plusieurs centres de services scolaires ont tenu à communiquer à leur personnel des consignes pour contrer la vague de chaleur.

Au centre de services de Laval, on recommande notamment aux enseignants de fermer les stores ou rideaux si possible, de réduire les activités physiques, de privilégier les récréations à l’ombre ou à l’intérieur et de boire «au minimum» un verre d’eau toutes les 20 minutes.

Il est aussi recommandé d’installer un ventilateur, si possible, et de se vêtir de vêtements pâles.

En Outaouais, le centre de services au Cœur-des-Vallées a toutefois décidé de fermer toutes ses écoles et services de garde, en raison de la canicule. Dans cette organisation, la fermeture complète est décrétée lorsque «la température extérieure ressentie (facteur humidex) est égale ou supérieure à 40 degrés Celsius», selon la politique en vigueur qui est basée sur des recommandations de la direction régionale de santé publique.

Plus de détails à venir.