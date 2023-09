LABELLE, Mariette

(née Labrosse)



À Laval, le 23 août 2023, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Mariette Labrosse, épouse de feu Jean-Guy Labelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants, André, Sylvie (feu Sylvain Chartier), et Louise (Éric Vincent), ainsi que ses 4 petits-enfants, Maude (Tyler), Amélie (Marc-Olivier), Olivier (Elysabeth) et Hélène (David-Alexandre), son neveu et sa nièce et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 septembre dès 10h directement à l'église Saint-Léopold, boul. Sainte-Rose à Laval, suivi des funérailles à 11h.