Aaron Rodgers exprime sa solidarité à Novak Djokovic le non-vacciné

Nouvelle coqueluche du football à New York, le quart des Jets Aaron Rodgers semble vouer une admiration sans bornes au joueur de tennis Novak Djokovic et ce n’est pas uniquement en raison de ses performances sur le terrain.

Celui qui disputera son premier match de la saison 2023 lundi prochain a profité de quelques moments libres pour se rendre au Arthur-Ashe Stadium, où le Serbe a vaincu Borna Gojo dans un match des huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis, dimanche. D’ailleurs, il a voulu exprimer sa joie d’avoir assisté aux prouesses de la deuxième raquette mondiale ayant triomphé en trois manches. Il a donc diffusé une story sur son compte Instagram en précisant qu’il a pu rayer de sa liste une tâche à accomplir dans sa vie, soit celle de regarder en direct le «Djoker» au lieu principal du tournoi.

• À lire aussi: Djokovic rejoint Fritz en quarts de finale

• À lire aussi: Aaron Rodgers passe la journée aux Internationaux des États-Unis

Cependant, Rodgers a pris le soin de transmettre un message beaucoup plus incisif afin de rappeler son opinion sur le sujet de la vaccination contre la COVID-19. Effectivement, il a modifié un élément précis de l’image montrant Djokovic : plus haut sur la photo, une inscription de la compagnie Moderna était bien visible, sauf que le pivot des Jets a rayé celle-ci au trait rouge pour indiquer par-dessus #novaxdjokovic, le tout avec l’image d’une chèvre (pour signifier G.O.A.T. ou le «Greatest of All Time»).

Le tout rappelle la position des deux hommes quant aux mesures sanitaires imposées dans le monde durant la pandémie. Djokovic a manqué plusieurs compétitions à cause de son statut vaccinal, incluant celle de Flushing Meadows. Pour sa part, Rodgers a admis en 2022 avoir menti aux médias qui l’avaient interrogé sur son immunisation. Déclaré positif au coronavirus en novembre 2021, il a justifié son cas en disant être allergique à un ingrédient compris dans les vaccins de Moderna et de Pfizer. La NFL n’a pas été convaincue et ne lui a pas accordé le statut de joueur vacciné.