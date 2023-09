Attaque au couteau à Manhattan: une accusée menace la juge de lui faire subir le même sort

Une quinquagénaire accusée d’avoir attaqué aléatoirement et tailladé une inconnue au visage avec un couteau a menacé lundi la juge à son dossier de lui faire subir le même sort, alors qu’elle devait recevoir une sentence trop lourde.

«Je vais aussi te lacérer le visage si tu me mets en cellule pendant longtemps», aurait lancé Ola Albanni, 52 ans, à deux reprises lundi à la juge Miriam Best, de la cour criminelle de Manhattan à New York, a rapporté le New York Post.

Vendredi, la femme dans la cinquantaine se serait attaquée aléatoirement et sans provocation à une femme de 65 ans qui se promenait à Manhattan, la balafrant au visage avec un couteau de cuisine. La plaie aurait nécessité six points de suture, selon le média américain.

Lors de son arrestation dimanche, la femme portait encore sur elle l’arme de crime et aurait admis l’attaque, peut-on lire dans les papiers de cour, selon le New York Post.

Mais après que la femme eut menacé la juge à deux reprises, avant de déblatérer de façon incohérente devant le tribunal pendant une bonne minute, la magistrate aurait commandé une évaluation psychiatrique de la quinquagénaire, qui demeurera détenue pour le moment.

L’accusée était déjà en attente d’un procès pour avoir frappé à mains nues une femme de 34 ans au visage en mai dernier, avant de menacer un autre inconnu à l’aide d’un couteau de style exacto.

Au moment de son arrestation dimanche, un mandat d’arrestation avait déjà été ajouté à son dossier pour avoir précédemment omis de se présenter à la cour.