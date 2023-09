On élève et cultive des insectes, des poissons et des plantes pour notre consommation sans nécessairement réfléchir aux conséquences sur eux, parce qu’on pense qu’ils ne ressentent pas la douleur.

Après le débat éthique qui a frappé l’industrie animale, serait-il temps de se poser les mêmes questions pour le reste de la faune et de la flore?

–Avec Sophie Croteau et Charles Trahan: