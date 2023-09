Bernard Drainville devrait abolir les centres de services scolaires

Le gouvernement Legault avait promis d’abolir les commissions scolaires. Il l’a fait. En fait, pas tout à fait. Il a supprimé le principe très peu populaire de la démocratie scolaire. Il n’y a donc plus d’élus scolaires qui siègent sur ces structures et dont ils étaient responsables. D’ailleurs, on a même changé leur nom: ce ne sont plus des commissions scolaires, c’est désormais des centres de services scolaires.

Au-delà de ces changements cosmétiques, rien dans la réalité n’a changé. Rien ne s’est amélioré, et ces grands changements n’ont mené à aucun gain notable pour les élèves et les équipes-écoles. Ces nouveaux centres continuent d'opérer de manière indépendante, ne s’échangeant ni informations, ni bonnes pratiques, ni dossiers d’employés.

On parle de décentralisation et d’une gestion de proximité, mais la réalité, c’est qu’il s’agit d’un réseau qui ne se parle pas, un réseau désintégré et désorganisé, où l’imputabilité est aux abonnés absents.

Des services de ressources humaines qui ne se parlent pas, ne serait-ce que pour échanger des informations, des vérifications d’antécédents faites n’importe comment, des processus d’embauche différents et selon des critères propres à chacun, des compilations de données difficiles et parfois inexistantes, etc. C’est cela, le portrait des centres de services scolaires aujourd’hui.

Nous en sommes à nous demander s’il est pertinent d’avoir cette lourde structure administrative qui ne brille pas par son efficacité. Le projet de loi 23 présentement à l’étude permettra, à terme, que les directeurs généraux de ces centres soient nommés (et congédiés) par le ministre de l’Éducation. C’est un bon début, mais ce n’est clairement pas assez. Pourquoi ne pas réellement les abolir et les transformer en directions régionales du ministère?

Parce que tant qu’à y être, l’idée que les enseignants, le personnel, les cadres aient un employeur unique, le ministère de l’Éducation, faciliterait certainement la circulation de l’information, la compréhension de la vision gouvernementale et surtout, son application. Il y aurait certainement une meilleure cohérence dans les façons de faire et cela dégagerait des économies d’échelle qui pourraient être réinvesties dans ce même réseau.

C’est sûr qu’un autre débat de structure crée de l’incertitude et braque le réseau. C’est d’ailleurs souvent la raison qui est avancée par les politiciens qui pellettent vers l’avant et refusent de s’attaquer au nœud du problème. On parle aujourd’hui de la pertinence des centres de services scolaires, alors qu’on aurait pu être à une autre étape si les ministres précédents avaient eu le courage de le faire.