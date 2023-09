Cette expérience immersive prolonge ses dates et vous ne voulez pas la manquer !

Qu’avez-vous en commun avec David Saint-Jacques et Chris Hadfield ? Après avoir vécu l’expérience immersive Space Explorers: L’INFINI, vous pourrez vous vanter d’avoir voyagé dans l’espace en compagnie de ces astronautes, en plus d'avoir goûté à leur quotidien.

Depuis sa création, plus de 325 000 visiteurs ont convergé vers l’expérience immersive Space Explorers: L’INFINI au cours de la tournée.

Devant ce succès retentissant, de nouvelles dates de représentations se sont ajoutées pour l’automne 2023 dans le Vieux-Port de Montréal afin qu’un plus grand nombre de Montréalais puissent s’envoler vers l’espace.

Pour assurer le réalisme du parcours immersif, le Studio PHI a travaillé de concert avec Félix & Paul studios, qui a assuré la captation de vidéos à 360 degrés. Ces saisissantes prises de vue de l’espace sont le fruit de trois années de tournage, réalisées en collaboration avec la NASA.

Cette production, considérée comme la plus importante jamais filmée dans l’espace, a permis de rassembler pas moins de 250 heures d’images en réalité virtuelle, qui offrent des vues imprenables de la Terre depuis l’espace. Elle vous est désormais accessible grâce à l’expérience immersive L’INFINI.

Paré au décollage? L’heure est venue de revêtir vos plus beaux habits d’astronaute et de monter à bord de la Station spatiale internationale. Véritable trompe-l’œil, ce long voyage vous envoie tout droit vers l’espace... en quatre temps !

Les quatre espaces immersifs de L’INFINI :

Ce qui vous attend, c’est un voyage dans l’espace, inspiré des plus grandes missions de la NASA. Chaque personne se voit remettre un casque de réalité virtuelle, qui lui permet notamment de reconnaître les autres membres de son clan, qui sont aussi identifiés en jaune. Les autres visiteurs sont, quant à eux, identifiés en bleu.

1. Explorer la Station spatiale

Le casque de réalité virtuelle vous permet d’explorer une Station spatiale internationale en 3D, tant de l’intérieur que de l’extérieur, et de prendre part à la mission. Il vous sera alors possible d’observer les autres visiteurs, qui vous apparaîtront comme des avatars scintillants, et d’activer les sphères lumineuses pour visionner des vidéos exclusives, tournées dans l'espace et dans une (véritable !) Station spatiale internationale.

2. Suivre les traces des astronautes

Le voyage immersif est loin d’être terminé ! Votre visite sera ponctuée de moments intimes et authentiques, partagés en compagnie d’astronautes de renommée internationale. Un peu comme si vous faisiez partie de l’équipage, vous partagerez un repas en leur compagnie, vous serez témoin de certaines de leurs histoires personnelles, en plus de participer à la réfection de la Station spatiale.

3. Observer la Terre de haut

Des vidéos 360 degrés vous offrent des vues imprenables de la Terre depuis l’espace. En observant la Terre de haut, vous aurez l’impression de flotter, un peu comme si vous étiez en apesanteur. Ces images sont si frappantes et réelles que vous avez l'impression d'y être !

4. Se tourner vers l’avenir

À la toute fin du parcours, vous aurez accès à des images exclusives du décollage d’une fusée de la NASA. Le vaisseau spatial Artemis I est le premier voyage spatial d’une série visant à permettre l’exploration humaine de la Lune. Vous verrez, de vos propres yeux, la prémisse d’une histoire qui n’a pas encore été écrite.

L’expérience immersive Space Explorers: L’INFINI poursuit son envolée, en prolongeant sa présence dans le Vieux-Port de Montréal, cet automne. Pour ne rien manquer, réservez dès maintenant votre voyage spatial en famille ou entre amis.