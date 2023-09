Cher: un album de Noël, une autobiographie et du cinéma pour la star de 77 ans

Les Fêtes s’annoncent particulièrement fabuleuses pour les fans de Cher, cette année. La diva de 77 ans vient tout juste de confirmer la sortie de son premier album de Noël, attendu sur les tablettes d’ici décembre.

«Je ne suis pas une fan de Cher. Mais je suis particulièrement fière de cet album», a lancé Cher, sourire en coin, sur les ondes de Good Morning Britain, lundi matin.

«Je suis vraiment, vraiment excitée. Il y a des millions de personnes qui y ont collaboré; je n’ai jamais eu de duos sur mes albums, mais cette fois-ci, ils se sont ajoutés à la dernière minute. [Mes collaborateurs] sont tous spéciaux, je les admire tous», a poursuivi la diva, sans toutefois avancer de noms.

Si aucune date de sortie n’a encore été avancée pour ce 27e opus en carrière, les rumeurs selon lesquelles il serait disponible d’ici le mois de décembre vont bon train. Cher a commencé à en mousser l’annonce il y a une semaine, partageant sur ses réseaux sociaux une vidéo cryptique où retentissent des sonorités pop rappelant celles de son mégasuccès Believe. Ce nouvel album marquera le retour sur disque de la chanteuse, cinq années après la parution de Dancing Queen.

Autobiographie et cinéma

Les prochains mois s’annoncent donc particulièrement occupés pour la chanteuse. Au cours du même entretien – réalisé en direct depuis sa résidence de Malibu –, elle a évoqué brièvement son autobiographie, projet sur lequel elle planche depuis quelques années déjà. Mais ne vous attendez pas à mettre la main sur cet ouvrage tant attendu de sitôt; Cher accuse déjà un retard sur son échéancier.

«J’ai eu une trop longue vie! J’ai eu trop de projets et tous les inclure, en plus de mes expériences personnelles... c’est très difficile», a-t-elle laissé tomber en riant.

Et les rumeurs mentionnent qu’elle reprendra son rôle de Ruby Sheridan dans un éventuel troisième film de la saga musicale Mamma Mia!. Questionnée à ce sujet, Cher s’est montrée évasive, mais son sourire trahissait son enthousiasme évident.

«Je n’ai pas encore lu de script. [La productrice] Judy Craymer est une amie et on en parle... mais je ne peux rien dire», a-t-elle raconté, toujours à l’antenne de Good Morning Britain.

Aux côtés de Jennifer Aniston

D’ici là, on devrait retrouver Cher aux côtés de Jennifer Aniston dans le film Hail Mary, drame biographique relatant le parcours de Denise White, une ancienne reine de beauté américaine devenue agente de footballeurs professionnels. Le projet, encore au stade de préproduction, réunira également les Beau Bridges, Alfred Molina, Kristen Johnston et Frances Fisher.

Bref, Cher n’a pas l’intention de se retirer, et ce, même après avoir soufflé 77 bougies en mai dernier.

«Je n’arrive pas à croire que j’aurai 80 ans à un moment donné, et plus tôt que je ne le souhaiterais. Et je porterai toujours mes jeans et j’aurai toujours les cheveux longs et je ferai toujours les mêmes choses que j’ai toujours faites», a-t-elle promis.