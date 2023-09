Décès du romancier et ancien directeur du magazine «Le lundi», Denis Monette

Le journaliste culturel et romancier Denis Monette est décédé. Il avait 86 ans.

La nouvelle a été confirmée à l’Agence QMI par Les Éditions Logiques et le Groupe Livre Québecor.

On ne connait pas la cause de son décès survenu lundi à l’Hôpital du Sacré-Cœur, à Montréal.

Né dans la métropole le 6 décembre 1936, Denis Monette a interviewé de nombreuses vedettes tout au long de sa carrière de journaliste culturel, dont des vedettes hollywoodiennes comme Jeff Bridges, Gene Hackman, Audrey Hepburn, Robert Mitchum, Anthony Perkins, Steven Spielberg et Elizabeth Taylor.

Chez Québecmag, il a été rédacteur en chef, directeur général et vice-président de toutes les publications de l’entreprise, dont Le Lundi, La Semaine, Marie-Pier, Le Magazine Illustré et Elle et Lui.

Plus de 30 livres et plus d’un million d’exemplaires vendus

Infatigable écrivain ayant vendu plus d’un million de livres, Denis Monette a publié plus d’une trentaine de livres, en plus de tous les articles et éditoriaux qu'il a rédigés pour le compte des magazines culturels. Son premier roman, Adèle et Amélie, est paru aux Éditions de Mortagne en 1990, puis a été réédité aux Éditions Logiques.

«M. Monette est l’un des piliers des Éditions Logiques et ses ouvrages comptent parmi les plus grands best-sellers de la maison. Avec ses romans, récits et recueils de billets, il a su tracer un portrait de la société québécoise et de sa culture populaire et toucher, grâce à sa plume perspicace et empreinte d’humanité, le cœur de milliers de lecteurs et de lectrices», a dit la directrice éditoriale des Éditions Logiques, Marike Paradis, dans un communiqué.

«En plus d’avoir été un auteur majeur pour notre entreprise, Monsieur Monette a été un collaborateur hors pair, et un ami. J’aurais tellement souhaité lui remettre sa copie de son prochain roman. Sa présence me manquera», a indiqué pour sa part le conseiller à l’édition aux Éditions Logiques François Godin.

Ce tout dernier roman, «Ignacio et ses femmes», sera lancé en octobre.

L’an dernier, Denis Monette avait vécu la douleur de perdre son fils Michel à l’âge de 63 ans.

L’épouse de Denis Monette, Micheline, est décédée en 2011. Le couple a eu deux enfants, soit Michel et Sylvie. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs petits-enfants.