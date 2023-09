Enquête indépendante de conduite policière: un adolescent meurt abandonné dans l’eau glaciale par les agents

Un adolescent de 15 ans qui aurait tenté de fuir les policiers en se jetant dans l’eau glaciale à Southampton dans le sud du Royaume-Uni aurait été abandonné à son sort par les agents sur place, qui auraient priorisé l’arrestation de son ami, selon une enquête indépendante.

«Je me souviens juste avoir entendu un splash et beaucoup de halètement parce qu’il faisait vraiment froid cette nuit-là. En aucun cas [ils ont vérifié si Marcel allait bien]. Ils étaient concentrés à me demander ce que j’avais sur moi», a confié l’ami de la victime, dont l’identité est protégée en raison de son jeune âge, selon «The Telegraph» lundi.

Le jeune homme de 17 ans a pris la parole lundi dans le cadre d’une enquête du Bureau indépendant de la conduite policière, pour tenter de faire la lumière sur les évènements du 7 novembre 2021 durant lesquels le jeune Marcel Wochna aurait perdu la vie après s’être noyé dans les eaux glacées.

Ce jour-là, les deux jeunes avaient quitté leur maison en douce en pleine nuit pour aller fumer dans un parc, avant de prendre une petite embarcation sur la rivière Itchen, pour amarrer sur un ponton où se trouvaient d’autres bateaux, selon le média britannique.

En voyant les deux jeunes se promener sur les bateaux, des témoins auraient contacté la police. Sauf qu’à leur arrivée, la jeune victime aurait été prise de peur, ne voulant pas «être dans le trouble avec sa mère», et aurait indiqué à son ami qu’il préférait tenter de se sauver à l’eau, a poursuivi «The Telegraph».

Le jeune homme de 17 ans aurait indiqué à la cour qu’il croyait alors à une blague puisque l’eau était «congelée et que le courant était vraiment fort», aurait-il relaté devant le coroner Jason Pegg.

Sauf qu’au lieu de s’assurer directement du bien-être de l’adolescent à l’eau, les deux agents auraient procédé à l’arrestation de son ami, en lançant un bref «suspect à l’eau» au travers de la radio avant de se rendre à leur voiture, en laissant le jeune seul à l’eau, selon la BBC.

Son corps aurait été repêché deux jours plus tard. L’enquête indépendante se poursuit.