Enterrés à jamais, les Nordiques

Les propos tenus la semaine dernière par Pierre-Karl Péladeau à l’effet que la Ligue nationale de hockey ne semble pas enthousiaste à la renaissance des Nordiques n’auront surpris personne. Les Nordiques, comme les Expos, il faut oublier ça une fois pour toutes. On ne les reverra plus jamais. C’est plate, mais c’est comme ça.

Le Canadien demeure le dernier vestige des grandes ligues sportives professionnelles au Québec. Son statut d’institution en fait une entreprise immuable. C’est ce qu’on peut penser du moins. Car lorsqu’on voit tout cet argent qui se dépense dans les sports professionnels, c’est à se demander qui au Québec aura les moyens d’acheter le Canadien quand la famille Molson encaissera les gros profits que leur rapportera la vente de l’équipe.

Souvenons-nous du dossier du retour des Expos.

Au début, l’argent ne posait pas un problème.

Le milliard nécessaire à acheter une équipe et à bâtir un nouveau stade était là, clamait le porte-parole du groupe d’investisseurs intéressés, Stephen Bronfman. En dernier, le projet était rendu à l’état d’une garde partagée avec les Rays de Tampa.

Plus dans la parade

Pour certains, on s’est fait encore avoir, mais ce n’est pas le cas.

Le Québec n’est plus capable de suivre la parade en matière de sports professionnels et c’est bien dommage pour les amateurs.

Ça ne prend pas seulement beaucoup d’argent pour faire vivre une concession sportive des grandes ligues. Il faut aussi un appui politique.

Or, à l’exception du Centre Vidéotron, nos gouvernements deviennent frileux lorsqu’ils entendent des contribuables crier qu’ils perdront leur vote s’ils investissent un sou de leurs impôts dans des infrastructures sportives servant aux athlètes richement payés.

Ça fait bien 10 ans que les organisateurs des internationaux de tennis de la Banque nationale demandent de l’aide gouvernementale pour munir le stade IGA d’un toit. L’enceinte a des chances de couler avant que ça arrive.

Le tournoi est pourtant une belle fenêtre pour Montréal et le Québec. Ça amène des touristes et ça stimule l’économie, mais non.